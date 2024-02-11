Украина планирует увеличить объемы экспорта морским коридором на четверть

За шесть месяцев работы временного морского коридора Украина отгрузила на экспорт более 22 млн. тонн грузов.

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Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению – министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

"Свыше 22 миллионов тонн грузов различной номенклатуры экспортировано с начала работы временного коридора по Черному морю. С августа им воспользовались более 700 судов", - отметил он.

Он подчеркнул, что более 22 миллионов тонн за полгода – не предел.

"Модернизация как самих портов, так и сопутствующей инфраструктуры - сети автомобильных дорог и железной дороги - при надлежащей составляющей безопасности позволит увеличить объемы по меньшей мере на четверть", - убежден министр.

Кубраков напомнил, что перевалка идет из трех портов Большой Одессы – «Черноморская», «Одессы» и «Южного», которые оккупанты постоянно атакуют дронами.

10 февраля было зафиксировано повреждение инфраструктуры для перевалки и уничтожено зерно.

По словам Кубракова, всего с 18 июля (последнего дня работы "зернового коридора") в результате атак РФ на морские порты Украины повреждено почти 200 объектов портовой инфраструктуры, пострадало более 26 гражданских лиц.

Судоходство в Черном море

В июле 2023 года Россия вышла из "зернового соглашения ", которое позволяло Украине безопасно транспортировать сельхозпродукцию через три порта в Одесской области.

Украина в ответ создала временный "гуманитарный коридор" для грузовых судов, которые движутся к морским портам Украины. При этом военные сообщают, что в течение маршрутов сохраняется минная опасность и угроза обстрелов со стороны Российской Федерации.

16 августа 2023 года первое судно воспользовалось временным коридором для торговых судов в и из портов Одессы. Первым был контейнеровоз Joseph Schulte под флагом Гонконга. Вторым судном, вышедшим из порта Одессы после выхода России из "зернового соглашения", стал Primus .

Сейчас временный морской коридор, который Украина использует для экспорта грузов как альтернативу "зерновому коридору", вышел на мощности, которые были до начала полномасштабного вторжения России.