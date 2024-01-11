В ВМС заявили, что украинский морской коридор вышел на свои довоенные мощности

Временный морской коридор, который Украина использует для экспорта грузов как альтернативу "зерновому коридору", вернулся на мощности, которые были до начала полномасштабного вторжения России.

Об этом сообщил спикер Военно-морских сил ВСУ, Дмитрий Плетенчук, пишет "Громадське".

По его словам, по морскому коридору уже прошло 500 судов, которые перевезли более 10 миллионов тонн грузов. Плетенчук подчеркнул, что основная часть грузов – это украинское зерно, дефицит которого отмечается на глобальном рынке.

"Поэтому сказать, что "зерновое соглашение" является большой альтернативой тому торговому пути, организованному ВМС вместе с другими силами, я не готов. Количество грузов говорит само за себя", — сказал Плетенчук.

Он добавил, что в настоящее время десятки судов загружаются в портах Одесса, Черноморск и Южный. Переставшие функционировать порты Херсонщины и Николаевщины во время действия "зернового соглашения", которое разорвала Россия, пока не восстановлены.

В то же время, спикер Управления ООН по координации гуманитарных дел Савиано Абреу в интервью "Укринформу" заявил, что считает альтернативные коридоры не постоянными и предсказуемыми, а "зерновое соглашение" было именно той системой, которая гарантировала безопасность судов .

Несколько дней назад, министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков сообщил, что с начала работы временного морского коридора в августе 2023 года из Украины экспортировали 15 млн тонн продукции, в том числе 10 млн тонн агропродукции.

16 августа 2023 года первое судно воспользовалось временным коридором для торговых судов в и из портов Одессы. Первым был контейнеровоз Joseph Schulte под флагом Гонконга. Вторым судном, вышедшим из порта Одессы после выхода России из "зернового соглашения", стал Primus .