У ВМС заявили, що український морський коридор вийшов на свої довоєнні потужності

Тимчасовий морський коридор, який Україна використовує для експорту вантажів як альтернативу "зерновому коридору", повернувся на ті потужності, які були до початку повномасштабного вторгнення Росії.

Про це повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ, Дмитро Плетенчук, пише "Громадське".

За його словами, морським коридором вже пройшло 500 суден, які перевезли понад 10 мільйонів тонн вантажів. Плетенчук підкреслив, що основна частина вантажів - це українське збіжжя, дефіцит якого відзначається на глобальному ринку.

"Тому сказати, що "зернова угода" є великою альтернативою тому торгівельному шляху, який організували ВМС разом з іншими силами, я не готовий. Кількість вантажів каже сама за себе", — сказав Плетенчук.

Він додав, що на даний момент десятки суден завантажуються в портах Одеса, Чорноморськ і Південний. Порти Херсонщини та Миколаївщини, які перестали функціонувати під час дії "зернової угоди", яку розірвала Росія, поки не відновлені.

В той же час, речник Управління ООН з координації гуманітарних справ Савіано Абреу в інтерв'ю "Укрінформу" заявив, що вважає альтернативні коридори такими, що не є сталими і передбачуваними, а "зернова угода" була саме тією системою, яка гарантувала безпеку суден.

Додамо, кілька днів тому, міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков повідомив, що з початку роботи тимчасового морського коридору в серпні 2023 року з України експортували 15 млн тонн продукції, зокрема 10 млн тонн агропродукції.

16 серпня 2023 року перше судно скористалося тимчасовим коридором для торговельних суден до та з портів Одеси. Першим був контейнеровоз Joseph Schulte під прапором Гонконгу. Другим судном, яке вийшло з порту Одеси після виходу Росії з "зернової угоди", став Primus.