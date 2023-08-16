З порту Одеси тимчасовим коридором вирушило перше судно

16 серпня 2023 року перше судно скористалося тимчасовим коридором для торговельних суден до та з портів Одеси. Контейнеровоз "JOSEPH SCHULTE" під прапором Гонконга тримає курс на Босфор.

Про це повідомив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков

За його словами, контейнеровоз "JOSEPH SCHULTE" під прапором Гонконга прямує коридором, який встановлений для цивільних суден з/до портів України. Він був в Одеському порту з 23 лютого 2022 року. Контейнеровоз тримає курс на Босфор, на борту – понад 30 тис тонн вантажу (2 114 контейнерів), зокрема з продовольством.

"Коридор першочергово буде використовуватися для евакуації суден, які перебували в українських портах Чорноморськ, Одеса та Південний на момент повномасштабного вторгнення РФ", - зазначив Кубраков.

Він нагадав, що згідно з навігаційним дорученням ВМС ЗСУ №6 тимчасові маршрути руху цивільних суден до/з чорноморських морських портів України почали діяти з 8 серпня 2023 року.

"Україна запропонувала цей маршрут у своєму зверненні до Міжнародної морської організації (IMO). Рада ІМО визнає міжнародне право України на вільне торговельне судноплавство і закликає Росію припинити будь-які погрози та дотримуватися міжнародних конвенцій", - підкреслив Кубраков.

Нагадаємо, останній раз судно в рамках "зернової угоди" з порту Одеса виходило 16 липня .

Судноплавство у Чорному морі після виходу РФ із "зернової угоди"

17 липня сплив термін дії "зернової угоди", яка була спрямована на гарантування безпечного проходу суден з українських портів, і в Кремлі заявили про припинення участі в ініціативі.

Міноборони РФ заявило, що з 20 липня всі судна, що прямують в акваторії Чорного моря до українських портів, будуть розглядатися ним як потенційні перевізники військових вантажів.

Міжнародна морська організація, що є спеціалізованою установою ООН, закликала Росію забезпечити безпеку судноплавства в Чорному морі та утримуватися від загроз постачанню товарів першої необхідності.

Через вихід Росії з Чорноморської зернової ініціативи роботу портів на узбережжі Чорного моря, які були в ній задіяні, фактично було заблоковано. Більше того, після виходу з угоди, термін дії якої закінчився після 17 липня, армія РФ почала завдавати ракетних ударів по портовій інфраструктурі Одеси та Чорноморська.

До цього через обмеженість можливостей "зернового коридору" Україна активно використовувала для експорту й порти на Дунаї, які через це вийшли на рекордні показники вантажообігу, проте 24 липня Росія вперше завдала ударів і по цій інфраструктурі: ударними дронами був атакований порт Рені, що розташований за лічені кілометри від одного з найбільших міст Румунії Галаца.

Також Росія атакувала 2 серпня порт Ізмаїл на Дунаї, за 15 кілометрів від румунського міста Тулча.

Російський удар наніс значну шкоду українській зерновій інфраструктурі в портах Дунаю - там знищено і пошкоджено до 40 тис. тонн зерна, підготовленого до відправки в країни Африки, Китай і Ізраїль.

Нещодавно в Україні відкрили тимчасові маршрути для цивільних суден через Чорне море, які рухаються до або з морських портів України. При цьому, військові повідомляють, що протягом маршрутів зберігається мінна небезпека та загроза обстрілів з боку Російської Федерації. Цими маршрутами, в першу чергу, користуватимуться судна, які перебувають в українських портах Чорноморськ, Одеса та Південний ще з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Також в Україні відкрили реєстрацію торговельних суден та їхніх власників, які готові проходити тимчасовими маршрутами до українських портів у Чорному морі.

13 серпня близько 6:40 у південно-західній частині Чорного моря російські військові відкрили попереджувальний вогонь, щоб зупинити іноземний суховантаж "Сукра Окан" під прапором Палау. Судно прямувало до українського порту Ізмаїл.

Україна закликала світову спільноту жорстко відреагувати на грубе порушення Росією норм морського міжнародного права та пообіцяла "оптимальну відповідь" за зупинку РФ цивільного судна.