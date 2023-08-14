У Зеленського пообіцяли "оптимальну відповідь" за зупинку РФ судна, яке йшло до Ізмаїла

Україна закликає світову спільноту жорстко відреагувати на грубе порушення Росією норм морського міжнародного права після того, як РФ зупинила цивільне суховантажне судно "Сукра Окан" у Чорному морі.

Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк

"Цілеспрямований обстріл і примусовий огляд Росією міжнародного цивільного суховантажу "Сукра Окан", що прямував до українського порту Ізмаїл, є безумовним порушенням міжнародного морського права, актом піратства і злочином проти цивільних суден третьої країни в акваторії інших держав", – наголосив Подоляк.

Він підкреслив, що цей прецедент зі спробою запровадження "каперського права" вимагає чіткої юридичної фіксації, встановлення всіх осіб, визнання факту скоєння злочину з боку міжнародної спільноти.

Подоляк додав, що Україна зробить усі необхідні висновки й обере оптимальну відповідь на дії країни-агресорки.

Своєю чергою міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков повідомив, що Україна закликала ООН та партнерів "жорстко" відреагувати на дії Росії та "докласти всіх зусиль для припинення терору в Чорному морі та вжити заходів проти РФ як країни-члена Міжнародної морської організації".

"Із метою уникнення провокацій рекомендуємо капітанам суден, які прямують до/з українських морських портів, пропливати якомога ближче до узбережжя північно-західної частини Чорного моря через територіальні води Туреччини, Румунії та Болгарії", – зауважив Кубраков.

При цьому він заявив, що Україна поки що офіційно не підтвердила і не спростувала інформацію про те, що російські військові відкрили вогонь по цивільному суховантажу "Сукра Окан". Проте, за його словами, дії Росії "є кричущою зневагою до прав причорноморських держав на вільне судноплавство і прав іноземних суден на мирний прохід через територіальні води прибережних країн".

Як наголошує керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк, демонстрацією агресії Росія прагне позначити своє панування у Чорному морі: нібито вони здатні зупинити судно, підняти авіацію і нічого їм за це не буде.

Саме тому, зауважує Гуменюк, для повноцінної роботи зернового коридору потрібні міжнародні гарантії.

Нагадаємо, 13 серпня близько 6:40 у південно-західній частині Чорного моря російські військові відкрили попереджувальний вогонь, щоб зупинити іноземний суховантаж "Сукра Окан" під прапором Палау. Судно прямувало до українського порту Ізмаїл.

Судноплавство у Чорному морі після виходу РФ із "зернової угоди"

17 липня сплив термін дії "зернової угоди", яка була спрямована на гарантування безпечного проходу суден з українських портів, і в Кремлі заявили про припинення участі в ініціативі.

Міноборони РФ заявило, що з 20 липня всі судна, що прямують в акваторії Чорного моря до українських портів, будуть розглядатися ним як потенційні перевізники військових вантажів.

Міжнародна морська організація, що є спеціалізованою установою ООН, закликала Росію забезпечити безпеку судноплавства в Чорному морі та утримуватися від загроз постачанню товарів першої необхідності.

Через вихід Росії з Чорноморської зернової ініціативи роботу портів на узбережжі Чорного моря, які були в ній задіяні, фактично було заблоковано. Більше того, після виходу з угоди, термін дії якої закінчився після 17 липня, армія РФ почала завдавати ракетних ударів по портовій інфраструктурі Одеси та Чорноморська.

До цього через обмеженість можливостей "зернового коридору" Україна активно використовувала для експорту й порти на Дунаї, які через це вийшли на рекордні показники вантажообігу, проте 24 липня Росія вперше завдала ударів і по цій інфраструктурі: ударними дронами був атакований порт Рені, що розташований за лічені кілометри від одного з найбільших міст Румунії Галаца.

Також Росія атакувала 2 серпня порт Ізмаїл на Дунаї, за 15 кілометрів від румунського міста Тулча.

Російський удар наніс значну шкоду українській зерновій інфраструктурі в портах Дунаю - там знищено і пошкоджено до 40 тис. тонн зерна, підготовленого до відправки в країни Африки, Китай і Ізраїль.

Нещодавно в Україні відкрили тимчасові маршрути для цивільних суден через Чорне море, які рухаються до або з морських портів України. При цьому, військові повідомляють, що протягом маршрутів зберігається мінна небезпека та загроза обстрілів з боку Російської Федерації. Цими маршрутами, в першу чергу, користуватимуться судна, які перебувають в українських портах Чорноморськ, Одеса та Південний ще з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Також в Україні відкрили реєстрацію торговельних суден та їхніх власників, які готові проходити тимчасовими маршрутами до українських портів у Чорному морі.