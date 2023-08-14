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У Зеленского пообещали "оптимальный ответ" за остановку РФ судна, которое шло в Измаил
Украина призывает мировое сообщество жестко отреагировать на грубое нарушение Россией норм морского международного права после того, как РФ остановила гражданский сухогруз "Сукра Окан" в Черном море.
Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк
"Целенаправленный обстрел и принудительный осмотр Россией международного гражданского сухогруза "Сукра Окан", направлявшегося в украинский порт Измаил, является безусловным нарушением международного морского права, актом пиратства и преступлением против гражданских судов третьей страны в акватории других государств", - отметил Подоляк.
Он подчеркнул, что этот прецедент с попыткой введения "каперского права" требует четкой юридической фиксации, установления всех лиц, признания факта совершения преступления со стороны международного сообщества.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Подоляк добавил, что Украина сделает все необходимые выводы и выберет оптимальный ответ на действия страны-агрессора.
В свою очередь министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков сообщил, что Украина призвала ООН и партнеров "жестко" отреагировать на действия России и "приложить все усилия для прекращения террора в Черном море и принять меры против РФ как страны-члена Международной морской организации ".
"Во избежание провокаций рекомендуем капитанам судов, следующих в/из украинских морских портов, проплывать как можно ближе к побережью северо-западной части Черного моря через территориальные воды Турции, Румынии и Болгарии", - отметил Кубраков.
При этом он заявил, что Украина пока официально не подтвердила и не опровергла информацию о том, что российские военные открыли огонь по гражданскому сухогрузу "Сукра Окан". Однако, по его словам, действия России "являются вопиющим пренебрежением к правам причерноморских государств на свободное судоходство и правам иностранных судов на мирный проход через территориальные воды прибрежных стран".
Как отмечает руководитель пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк, демонстрацией агрессии Россия стремится обозначить свое господство в Черном море: якобы они способны остановить судно, поднять авиацию и ничего им за это не будет.
Именно поэтому, отмечает Гуменюк, для полноценной работы зернового коридора нужны международные гарантии.
Напомним, 13 августа около 6:40 в юго-западной части Черного моря российские военные открыли предупредительный огонь, чтобы остановить иностранный сухогруз "Сукра Окан" под флагом Палау. Судно направлялось в украинский порт Измаил.
Судоходство в Черном море после выхода РФ из "зернового соглашения"
17 июля истек срок действия "зернового соглашения", направленного на обеспечение безопасного прохода судов из украинских портов, и в Кремле заявили о прекращении участия в инициативе.
Минобороны РФ заявило, что с 20 июля все суда, следующие в акватории Черного моря к украинским портам, будут рассматриваться им как потенциальные перевозчики военных грузов.
Международная морская организация, являющаяся специализированным учреждением ООН, призвала Россию обеспечить безопасность судоходства в Черном море и воздерживаться от угроз поставки товаров первой необходимости.
Из-за выхода России из Черноморской зерновой инициативы работа портов на побережье Черного моря, которые были в ней задействованы, фактически была заблокирована. Более того, после выхода из соглашения, срок действия которого истек после 17 июля, армия РФ начала наносить ракетные удары по портовой инфраструктуре Одессы и Черноморска .
До этого из-за ограниченности возможностей "зернового коридора" Украина активно использовала для экспорта и порты на Дунае, которые вышли на рекордные показатели грузооборота, однако 24 июля Россия впервые нанесла удары и по этой инфраструктуре: ударными дронами был атакован порт Рени, расположенный за считаны километры от одного из самых больших городов Румынии Галаца.
Также Россия атаковала 2 августа порт Измаил на Дунае, в 15 километрах от румынского города Тулча.
Российский удар нанес значительный ущерб украинской зерновой инфраструктуре в портах Дуная - там уничтожены и повреждены до 40 тыс. тонн зерна, подготовленного к отправке в страны Африки, Китай и Израиль.
Недавно в Украине открыли временные маршруты для гражданских судов через Черное море, движущиеся в морские порты Украины или из Украины. При этом военные сообщают, что в течение маршрутов сохраняется минная опасность и угроза обстрелов со стороны Российской Федерации. Этими маршрутами в первую очередь будут пользоваться суда, находящиеся в украинских портах Черноморск, Одесса и Южный еще с начала полномасштабного вторжения России.
Также в Украине открыли регистрацию торговых судов и их владельцев, готовых проходить временными маршрутами в украинские порты в Черном море.