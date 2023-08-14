У Зеленского пообещали "оптимальный ответ" за остановку РФ судна, которое шло в Измаил

Украина призывает мировое сообщество жестко отреагировать на грубое нарушение Россией норм морского международного права после того, как РФ остановила гражданский сухогруз "Сукра Окан" в Черном море.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк

"Целенаправленный обстрел и принудительный осмотр Россией международного гражданского сухогруза "Сукра Окан", направлявшегося в украинский порт Измаил, является безусловным нарушением международного морского права, актом пиратства и преступлением против гражданских судов третьей страны в акватории других государств", - отметил Подоляк.

Он подчеркнул, что этот прецедент с попыткой введения "каперского права" требует четкой юридической фиксации, установления всех лиц, признания факта совершения преступления со стороны международного сообщества.

Подоляк добавил, что Украина сделает все необходимые выводы и выберет оптимальный ответ на действия страны-агрессора.

В свою очередь министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков сообщил, что Украина призвала ООН и партнеров "жестко" отреагировать на действия России и "приложить все усилия для прекращения террора в Черном море и принять меры против РФ как страны-члена Международной морской организации ".

"Во избежание провокаций рекомендуем капитанам судов, следующих в/из украинских морских портов, проплывать как можно ближе к побережью северо-западной части Черного моря через территориальные воды Турции, Румынии и Болгарии", - отметил Кубраков.

При этом он заявил, что Украина пока официально не подтвердила и не опровергла информацию о том, что российские военные открыли огонь по гражданскому сухогрузу "Сукра Окан". Однако, по его словам, действия России "являются вопиющим пренебрежением к правам причерноморских государств на свободное судоходство и правам иностранных судов на мирный проход через территориальные воды прибрежных стран".

Как отмечает руководитель пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк, демонстрацией агрессии Россия стремится обозначить свое господство в Черном море: якобы они способны остановить судно, поднять авиацию и ничего им за это не будет.

Именно поэтому, отмечает Гуменюк, для полноценной работы зернового коридора нужны международные гарантии.

Напомним, 13 августа около 6:40 в юго-западной части Черного моря российские военные открыли предупредительный огонь, чтобы остановить иностранный сухогруз "Сукра Окан" под флагом Палау. Судно направлялось в украинский порт Измаил.

Судоходство в Черном море после выхода РФ из "зернового соглашения"

17 июля истек срок действия "зернового соглашения", направленного на обеспечение безопасного прохода судов из украинских портов, и в Кремле заявили о прекращении участия в инициативе.

Минобороны РФ заявило, что с 20 июля все суда, следующие в акватории Черного моря к украинским портам, будут рассматриваться им как потенциальные перевозчики военных грузов.

Международная морская организация, являющаяся специализированным учреждением ООН, призвала Россию обеспечить безопасность судоходства в Черном море и воздерживаться от угроз поставки товаров первой необходимости.

Из-за выхода России из Черноморской зерновой инициативы работа портов на побережье Черного моря, которые были в ней задействованы, фактически была заблокирована. Более того, после выхода из соглашения, срок действия которого истек после 17 июля, армия РФ начала наносить ракетные удары по портовой инфраструктуре Одессы и Черноморска .

До этого из-за ограниченности возможностей "зернового коридора" Украина активно использовала для экспорта и порты на Дунае, которые вышли на рекордные показатели грузооборота, однако 24 июля Россия впервые нанесла удары и по этой инфраструктуре: ударными дронами был атакован порт Рени, расположенный за считаны километры от одного из самых больших городов Румынии Галаца.

Также Россия атаковала 2 августа порт Измаил на Дунае, в 15 километрах от румынского города Тулча.

Российский удар нанес значительный ущерб украинской зерновой инфраструктуре в портах Дуная - там уничтожены и повреждены до 40 тыс. тонн зерна, подготовленного к отправке в страны Африки, Китай и Израиль.

Недавно в Украине открыли временные маршруты для гражданских судов через Черное море, движущиеся в морские порты Украины или из Украины. При этом военные сообщают, что в течение маршрутов сохраняется минная опасность и угроза обстрелов со стороны Российской Федерации. Этими маршрутами в первую очередь будут пользоваться суда, находящиеся в украинских портах Черноморск, Одесса и Южный еще с начала полномасштабного вторжения России.

Также в Украине открыли регистрацию торговых судов и их владельцев, готовых проходить временными маршрутами в украинские порты в Черном море.