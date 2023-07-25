Міжнародна морська організація закликала РФ припинити загрози судноплавству у Чорному морі

Міжнародна морська організація, що є спеціалізованою установою ООН, закликала Росію забезпечити безпеку судноплавства в Чорному морі та утримуватися від загроз постачанню товарів першої необхідності. Як йдеться у повідомленні ММО від 25 липня, відповідну заяву було прийнято на 129-й сесії її ради, яка проходила 17-21 липня.

Зазначається, що раді було подано оновлену інформацію про ситуацію з моряками та судноплавством у Чорному та Азовському морях, а також про зрив Чорноморської зернової ініціативи. Вона взяла до відома надану інформацію та коментарі, зроблені делегаціями на пленарному засіданні, "висловивши глибокий жаль" з приводу зриву "зернової угоди".

"Рада повторила вимогу до РФ припинити свою незаконну діяльність, забезпечити безпеку та благополуччя моряків, безпеку міжнародного судноплавства та морського середовища у всіх зачеплених районах; і дотримуватися своїх зобов'язань за відповідними міжнародними договорами", - йдеться в повідомленні.

Також ММО закликала РФ утримуватися від загроз міжнародним ланцюжкам поставок, які підтримують інші країни та забезпечують населення України продуктами харчування, ліками та предметами першої необхідності.

Організація привітала постійну підтримку генеральним секретарем зусиль ООН з пошуку рішень, а також зусилля самої України, спрямовані на відновлення безпечного судноплавства у північно-західній частині Чорного моря, що має вирішальне значення для глобального ланцюжка постачання та запобігання глобальній продовольчій кризі.

"Рада знову закликала всі сторони прагнути до врегулювання кризи за допомогою мирного діалогу та дипломатичних каналів та працювати разом для забезпечення стійкості та безперервності міжнародних ланцюжків поставок", - додають у ММО.

Серед іншого рада також погодила призначення на чотири роки з 1 січня 2024 року генсеком організації Арсеніо Антоніо Домінгеса Веласко (Панама). Рішення ще підлягає затвердженню асамблеєю ММО, яка збирається на свою 33 сесію з 27 листопада по 6 грудня.

Крім цього, організація наполегливо закликала Північну Корею припинити "незаконні та неоголошені пуски балістичних ракет міжнародними морськими шляхами". Судячи з того, що рада ММО збиралася раніше, її реакція стосується ще минулих запусків, здійснених 12-13 липня.

При цьому 25 липня КНДР здійснила вже новий запуск двох балістичних ракет малої дальності. Повідомлялося, що його було здійснено з району Пхеньяну: ракети, пролетівши близько 400 кілометрів, впали в Японське море біля східного узбережжя Корейського півострова. Примітно також, що у вівторок до цієї країни прибув із візитом міністр оборони Росії Сергій Шойгу.

Нагадаємо, що через вихід Росії з Чорноморської зернової ініціативи роботу портів на узбережжі Чорного моря, які були в ній задіяні, фактично заблоковано. Більше того, після виходу з угоди, термін дії якої закінчився після 17 липня, армія РФ почала завдавати ракетних ударів по портовій інфраструктурі Одеси та Чорноморська.

До цього через обмеженість можливостей "зернового коридору" Україна активно використовувала для експорту й порти на Дунаї, які через це вийшли на рекордні показники вантажообігу, проте 24 липня Росія вперше завдала ударів і по цій інфраструктурі: ударними дронами був атакований порт Рені, що розташований за лічені кілометри від одного з найбільших міст Румунії Галаца.