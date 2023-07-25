Українські зерновики просять ЄС спростити транзит зерна до європейських портів та компенсувати частину витрат

Українська зернова асоціація закликає єврокомісара з питань торгівлі Валдіса Домбровскіса посприяти оптимізації альтернативних маршрутів, так званих "Шляхів солідарності", експорту зерна з України до європейських портів з подальшим відвантаженням до третіх країн.

Як ідеться у повідомленні профільної асоціації, там пропонують Єврокомісії збільшити експорт "Шляхами солідарності" на 1-1,5 мільйона тонн на місяць, компенсувавши частину витрат європейських перевізників та портів, що здійснюють транзит українського зерна.

Зазначається, що це призведе до суттєвого зменшення вартості перевезення зерна та дасть можливість українським аграріям беззбитково вивезти надлишки до країн, що потребують українського зерна та стабілізувати глобальну продовольчу безпеку.

В УЗА нагадують, що в 2022 році Україна зібрала понад 73 мільйонів тонн зернових та олійних культур, а експорт у сезоні 2022/2023 років склав близько 58 мільйонів тонн.

Понад 29 мільйонів тонн зернових та олійних було експортовано українськими чорноморськими портами в рамках "зернової ініціативи", трохи більше 15 мільйонів тонн – дунайськими портами, а близько 14 мільйонів тонн – залізницею та автотранспортом.

Цього року врожай зернових та олійних прогнозується у 69 мільйонів тонн, а обсяг експорту у 2023/2024 маркетинговому році - близько 45 мільйонів тонн. Також додатково Україна експортує олію та шроти в обсязі близько 9-10 мільйонів тонн на рік.

"У зв’язку зі зривом Чорноморської зернової ініціативи Російською Федерацією Україна зіткнулися з нагальною потребою додатково збільшити пропускну спроможність "Шляхів солідарності" приблизно на 1-1,5 мільйона тонн зерна на місяць", - вказують в УЗА.

На думку зерновиків, це можна зробити за рахунок експорту через порти країн Балтії (Клайпеда та інші), Німеччини (Росток, Гамбург), Нідерландів (Роттердам), Хорватії (Рієка), Італії (Трієст) та Словенії (Копер).

"Розвиток цих маршрутів активно підтримується Європейською комісією. Варто зауважити, що ці маршрути мало задіяні через складність і вартість логістики порівняно з іншими маршрутами. Різниця в ціні становить приблизно 30-40 євро за тонну. Відтак, УЗА просить ЄС запровадити "зелені коридори" для української сільськогосподарської продукції", - зазначають в асоціації.

В УЗА пропонують при перевезенні зерна до морпортів країн Балтії, Німеччини, Нідерландів, Хорватії, Італії та Словенії перенести санітарний, фітосанітарний та ветеринарний контроль з пунктів пропуску на кордоні з Україною на територію країни призначення: це має забезпечити значне збільшення експорту.

Також там закликають Єврокомісію запровадити субсидії для компенсації європейським перевізникам додаткових логістичних витрат на транзитні перевезення та часткову компенсацію європейським портам так званих портових витрат на українське зерно.

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