Зеленський провів нараду щодо експорту зерна: Київ шукає компроміс і готується до будь-якого розвитку подій

Президент України Володимир Зеленський 24 липня провів нараду щодо експорту агропродукції на тлі намірів Польщі та Словаччини продовжити обмеження на поставку зерна після 15 вересня.

Про це він повідомив в Telegram.

"Віримо в домовленості з Європейською комісією, але готуємося до будь-якого розвитку подій. Наша позиція зрозуміла: блокування експорту суходолом після 15 вересня, коли припиняють діяти відповідні обмеження, у жодному вигляді неприпустиме", - зазначив він.

За його словами, Київ тримає зв'язок з усіма зацікавленими сторонами, щоб знайти рішення, яке всіх влаштовуватиме.

Імпорт зерна з України: обмеження в ЄС

Навесні 2023 року кілька держав Євросоюзу спершу самостійно вирішили призупинити імпорт певних українських продовольчих товарів. Це відбулося після того, як фермери в низці країн протестували через безмитний імпорт українського зерна, який призвів до зниження їхніх доходів. Єврокомісія розкритикувала такі кроки, назвавши односторонні дії держав-членів ЄС щодо торгівлі неприйнятними.

Але потім було проведено перемовини, за результатами яких імпорт низки товарів до Болгарії, Польщі, Румунії, Словаччини й Угорщини заборонили на рівні Єврокомісії. Під обмеження потрапили пшениця, кукурудза, ріпака та насіння соняшника українського походження. Транзит продовольства через ці країни зберігся.

Наразі передбачається, що ці заходи діятимуть до 15 вересня. Однак агентство Bloomberg повідомляло, що Польща та Словаччина виступають за продовження заборони на імпорт українського зерна до кінця року. За інформацією ЗМІ, представники п’яти країн ЄС планували зустрітися у Варшаві 19 липня і підготувати заяву для Європейської комісії, щоб продовжити заборону на імпорт українського продовольства, а також поширити її на інші товари.

Міністерка економіки України Юлія Свириденко заявляла, що Київ категорично проти продовження Євросоюзом заборони на поставку агропродукції до Польщі, Угорщини, Словаччини, Болгарії і Румунії після 15 вересня і може застосувати дзеркальні заходи.