Зеленский провел совещание по экспорту зерна: Киев ищет компромисс и готовится к любому развитию событий

Президент Украины Владимир Зеленский 24 июля провел совещание по экспорту агропродукции на фоне намерений Польши и Словакии продлить ограничения на поставку зерна после 15 сентября.

Об этом он сообщил в Telegram.

"Верим в договоренности с Европейской комиссией, но готовимся к любому развитию событий. Наша позиция ясна: блокирование экспорта по суше после 15 сентября, когда прекращают действовать соответствующие ограничения, ни в коем виде недопустимо", - отметил он.

По его словам, Киев держит связь со всеми заинтересованными сторонами, чтобы найти решение, которое будет устраивать всех.

Импорт зерна из Украины: ограничение в ЕС

Весной 2023 несколько государств Евросоюза сначала самостоятельно решили приостановить импорт определенных украинских продовольственных товаров. Это произошло после того, как фермеры в ряде стран протестовали из-за беспошлинного импорта украинского зерна, который привел к снижению их доходов. Еврокомиссия раскритиковала такие шаги, назвав односторонние действия государств-членов ЕС касательно торговли неприемлемыми.

Но затем были проведены переговоры, по результатам которых импорт ряда товаров в Болгарию, Польшу, Румынию, Словакию и Венгрию запретили на уровне Еврокомиссии. Под ограничения попали пшеница, кукуруза, рапс и семена подсолнечника украинского происхождения. Транзит продовольствия через эти страны сохранился.

Предполагается, что эти меры будут действовать до 15 сентября. Однако агентство Bloomberg сообщало, что Польша и Словакия выступают за продление запрета на импорт украинского зерна до конца года. По информации СМИ, представители пяти стран ЕС планировали встретиться в Варшаве 19 июля и подготовить заявление для Европейской комиссии, чтобы продлить запрет на импорт украинской продовольствия, а также распространить его на другие товары.

Министр экономики Украины Юлия Свириденко заявляла, что Киев категорически против продления Евросоюзом запрета на поставку агропродукции в Польшу, Венгрию, Словакию, Болгарию и Румынию после 15 сентября и может применить зеркальные меры.