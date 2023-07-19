Украина создаст новый временный маршрут для экспорта зерна

Украина создает временный судоходный маршрут для продолжения экспорта зерна после того, как Россия вышла из Черноморского зернового соглашения.

Об этом пишет The Guardian.

18 июля Украина направила письма агентству судоходства ООН и Международной организации судоходства, в которых заявила, что "решила установить на временной основе рекомендованный морской маршрут".

"Его цель – способствовать разблокированию международного судоходства в северо-западной части Черного моря", – отметил в письме исполняющий обязанности министра общин, территорий и развития инфраструктуры Украины Василий Шкураков.

В письме Украина добавила, что дополнительный маршрут движения, которое она устанавливает, будет вести к территориальным водам и исключительной морской экономической зоне Румынии, которая является одной из соседних черноморских стран.

Новый маршрут для транспортировки агропродукции Украины может проходить через территориальные воды Болгарии и Румынии.

В свою очередь, Министерство обороны России заявило, что с четверга будет рассматривать все корабли, направляющиеся в украинские порты на Черном море, как потенциальные носители военной техники.

Хорватия предлагает Украине свою железнодорожную инфраструктуру и порты в Адриатическом море для транспортировки украинского зерна по альтернативным маршрутам в связи с тем, что Россия заблокировала Черноморскую зерновую инициативу.

Президент Украины Владимир Зеленский направил официальные письма президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану и генсеку ООН Антониу Гутерришу с предложением продлить работу Черноморской зерновой инициативы или создать аналог этого соглашения, который будет действовать в трехстороннем формате.

17 июля истек срок действия зернового соглашения, направленного на обеспечение безопасного прохода суден из украинских черноморских портов, и в Кремле заявили о прекращении участия в инициативе.

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