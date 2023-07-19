Срыв "зернового соглашения". Хорватия предлагает Украине альтернативный маршрут для экспорта агропродукции

Хорватия предлагает Украине свою железнодорожную инфраструктуру и порты в Адриатическом море для транспортировки украинского зерна по альтернативным маршрутам в связи с тем, что Россия заблокировала Черноморскую зерновую инициативу.

Об этом заявил госсекретарь МИД Хорватии Франо Матусич, передает "Укринформ".

"Хорватия готова помочь в поиске новых маршрутов экспорта украинского зерна. Хорватские железные дороги и порты в Адриатическом море – один из возможных альтернативных маршрутов", - отметил он.

По его словам, решение России не продлевать соглашение провоцирует угрозу голода во многих уголках планеты.

Матусич добавил, что Хорватия с первых дней российского вторжения заявила, что стоит на стороне Украины и ее народа и подчеркнул, что его страна готова поддерживать Украину "столько, сколько это будет нужно".

Зерновая инициатива: что будет после выхода РФ из соглашения

17 июля истек срок действия зернового соглашения, направленного на обеспечение безопасного прохода суден из украинских черноморских портов, и в Кремле заявили о прекращении участия в инициативе.

Президент Владимир Зеленский уже после заявления РФ о выходе из соглашения заявил, что компании-владельцы кораблей готовы и дальше использовать Черноморский коридор для поставок зерна, если на это будут согласны Украина и Турция.

Также известно, что Зеленский направил Турции и Организации Объединенных Наций письма с предложением продлить работу зерновой инициативы. Он считает, что обеспечить функционирование коридора и инспектирование суден можно в трехстороннем формате.

Посол Украины в Турции Василий Боднар заявил, что новый маршрут для транспортировки агропродукции Украины может проходить через территориальные воды Болгарии и Румынии.