"Укрзализныця" усиливает контроль документов при посадке на поезда: борьба с перекупами и мошенниками

"Укрзализныця" объявила об усилении контроля документов при посадке пассажиров в поезда. Это решение принято после ряда обращений по поводу ненадлежащей проверки поездными бригадами соответствия имен в билетах и паспортах пассажиров.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба УЗ.

"В последние дни мы получили ряд обращений по поводу ненадлежащего контроля документов поездными бригадами — в частности, совпадают ли имя в билете и в паспорте пассажира", - говорится в сообщении.

Какие будут меры контроля:

На станциях будут избирательно работать группы военизированной охраны для тщательной проверки.

для тщательной проверки. Поездные бригады получили дополнительные указания о детальной сверке данных пассажиров с их билетами и документами.

"Укрзализныця" уже активно использует действующие более двух лет инструменты контроля:

Для покупки билетов на популярные международные рейсы необходима верификация через "Действие" .

. Сотни пассажиров, пытавшихся воспользоваться билетами на чужое имя, не были допущены к поездам .

. Платформа OLX блокирует мошенников, пытающихся перепродавать билеты. "Укрзализныця" призывает сообщать о таких объявлениях.

"Укрзализныця продолжает выделять резерв билетов для военнослужащих, предоставлять приоритет детским группам из прифронтовых регионов, а также везти в своих вагонах раненых, внутриперемещенных лиц и международную дипломатию", - сообщили в компании.

Напомним, "Укрзализныця" объяснила, почему украинцы не могут купить билеты на поезда. В компании отмечают, что на популярные направления из Киева в горы спрос вырос на 460%. Также выросло количество групповых перевозок.

В компании заверили, что борются с перекупками. Так, было заблокировано более 2800 аккаунтов за нарушение правил покупки. Также в УЗ рассматривают валидацию через приложение "Действие" для самых популярных внутренних рейсов в пик сезона.