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"Укрзалізниця" посилює контроль документів при посадці на поїзди: боротьба з перекупами та шахраями

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"Укрзалізниця" посилює контроль документів при посадці

"Укрзалізниця" оголосила про посилення контролю документів під час посадки пасажирів у поїзди. Це рішення прийнято після низки звернень щодо неналежної перевірки поїзними бригадами відповідності імен у квитках та паспортах пасажирів.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба УЗ.

"Останніми днями ми отримали низку звернень щодо неналежного контролю документів поїзними бригадами — зокрема, чи збігаються ім’я в квитку та у паспорті пасажира", - йдеться в повідомленні.

Які будуть заходи контролю:

  • На станціях вибірково працюватимуть групи воєнізованої охорони для ретельної перевірки.
  • Поїзні бригади отримали додаткові вказівки щодо детальної звірки даних пасажирів з їхніми квитками та документами.

"Укрзалізниця" вже активно використовує інструменти контролю, що діють понад два роки:

  • Для купівлі квитків на популярні міжнародні рейси необхідна верифікація через "Дію".
  • Сотні пасажирів, які намагалися скористатися квитками на чуже ім'я, не були допущені до поїздів.
  • Платформа OLX блокує шахраїв, що намагаються перепродувати квитки. "Укрзалізниця" закликає повідомляти про такі оголошення.

"Укрзалізниця продовжує виділяти резерв квитків для військовослужбовців, надавати пріоритет дитячим групам із прифронтових регіонів, а також везти в своїх вагонах поранених, внутрішньо переміщених осіб та міжнародну дипломатію", -  повідомили в компанії.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" пояснила, чому українці не можуть купити квитки на поїзди. В компанії зауважують, що на популярні напрямки з Києва до гір попит зріс на 460%. Також зросла кількість групових перевезень.

В компанії запевнили,  що борються з перекупами. Так, було заблоковано понад 2800 акаунтів за порушення правил купівлі. Також в УЗ розглядають валідацію через застосунок "Дія" для найпопулярніших внутрішніх рейсів у пік сезону.

Автор:
Тетяна Бесараб