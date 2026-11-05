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Короп в Україні подешевшав майже на 22%: скільки коштує ставкова риба в різних областях

риба
Ставкова риба в Україні переважно дешевшала / Freepik

У вересні 2026 року середня ціна коропа в Україні знизилася приблизно до 133 грн/кг проти 170 грн/кг у серпні. Подешевшав також білий амур, тоді як товстолоб залишився в межах попередніх цін. Водночас вартість риби суттєво відрізняється залежно від регіону.

Як пише Dilo, про це повідомляє Держагентство з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм.

Методично-технологічним центром з аквакультури Держрибагентства проведено аналіз цінових пропозицій на ставкову рибу в Україні наприкінці літа та на початку осені 2026 року. Дослідження засвідчило тенденцію до зниження вартості окремих видів товарної риби у вересні порівняно із серпнем.

Скільки коштує короп

За даними моніторингу, у серпні коропа продавали переважно за 150–180 грн/кг. У вересні ціни знизилися до 120–160 грн/кг.

Найдешевші пропозиції зафіксували у Вінницькій та Хмельницькій областях — по 120 грн/кг. У Житомирській, Київській і Рівненській областях риба коштувала близько 130 грн/кг, у Чернівецькій — 140 грн/кг, а в Сумській — 160 грн/кг.

Таким чином, середня вартість коропа за порівнюваними пропозиціями зменшилася приблизно на 22%. Однією з причин могло стати збільшення пропозиції риби через сезонний вилов.

Як змінилися ціни на іншу рибу

У вересні товстолоба продавали за 65–80 грн/кг проти приблизно 75 грн/кг у серпні. Білий амур подешевшав: якщо в серпні його вартість сягала 200 грн/кг, то у вересні становила переважно 120–140 грн/кг.

Щуку пропонували приблизно за 150–200 грн/кг, європейського сома — близько 150 грн/кг.

Де риба коштує найдорожче

За даними моніторингу, регіональний діапазон цін на коропа становив від 100 грн/кг у Чернігівській області до 300 грн/кг у Дніпропетровській, Кіровоградській, Миколаївській та Одеській областях.

Інші види також мали значний розкид цін: товстолоб — 70–165 грн/кг; білий амур — 85–210 грн/кг; карась сріблястий — 50–175 грн/кг; щука — 95–235 грн/кг; сом — 80–195 грн/кг.

Окремо дослідили ціни на зарибок. У вересні однорічного коропа пропонували приблизно за 140 грн, товстолоба — за 80–100 грн, білого амура — за 150 грн, карася — за 50–70 грн. Ціни залежать від віку та маси риби.

Нагадаємо, у жовтні в Україні розпочався прийом заявок на отримання державної фінансової підтримки для підприємств і фермерів, які займаються розведенням, утриманням та вирощуванням прісноводної риби.

Автор:
Тетяна Ковальчук

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