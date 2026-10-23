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Держава компенсує до 30% витрат на вирощування риби: хто може подати заявку

риба
В Україні виробники прісноводної риби можуть отримати від держави компенсацію / Мінекономіки

В Україні розпочався прийом заявок на отримання державної фінансової підтримки для підприємств і фермерів, які займаються розведенням, утриманням та вирощуванням прісноводної риби.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба Держагентства з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм.

Хто та як може подати заявку

Претендувати на часткове відшкодування витрат можуть юридичні особи та фізичні особи-підприємці, для яких аквакультура є основним видом економічної діяльності. Заявки приймають через електронну систему Державний аграрний реєстр. Кінцевий термін подачі документів — 1 листопада 2026 року.

Розмір компенсації та напрями підтримки

Розмір фінансової допомоги залежить від місця розташування господарства:

  • 30% витрат відшкодовують виробникам, які працюють на деокупованих та постраждалих від бойових дій територіях; 
  • 20% витрат компенсують рибним господарствам в інших регіонах України.

Підтримку надають за двома напрямами:

  • часткове відшкодування витрат на вирощування рибопосадкового матеріалу для його подальшого продажу; 
  • часткове відшкодування вартості придбання рибопосадкового матеріалу для зариблення водойм із метою вирощування товарної риби.

Як зазначили у відомстві, програма спрямована на збільшення обсягів вирощування товарної прісноводної риби та рибопосадкового матеріалу в країні.

Раніше повідомлялося. що промислові рибалки виловили понад 1920 тонн водних біоресурсів. Лідером вилову став карась сріблястий, частка якого складає близько 45% від загального обсягу та дорівнює приблизно 857 тоннам.

Автор:
Тетяна Ковальчук

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