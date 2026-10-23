Держава компенсує до 30% витрат на вирощування риби: хто може подати заявку

В Україні розпочався прийом заявок на отримання державної фінансової підтримки для підприємств і фермерів, які займаються розведенням, утриманням та вирощуванням прісноводної риби.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба Держагентства з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм.

Хто та як може подати заявку

Претендувати на часткове відшкодування витрат можуть юридичні особи та фізичні особи-підприємці, для яких аквакультура є основним видом економічної діяльності. Заявки приймають через електронну систему Державний аграрний реєстр. Кінцевий термін подачі документів — 1 листопада 2026 року.

Розмір компенсації та напрями підтримки

Розмір фінансової допомоги залежить від місця розташування господарства:

30% витрат відшкодовують виробникам, які працюють на деокупованих та постраждалих від бойових дій територіях;

20% витрат компенсують рибним господарствам в інших регіонах України.

Підтримку надають за двома напрямами:

часткове відшкодування витрат на вирощування рибопосадкового матеріалу для його подальшого продажу;

часткове відшкодування вартості придбання рибопосадкового матеріалу для зариблення водойм із метою вирощування товарної риби.

Як зазначили у відомстві, програма спрямована на збільшення обсягів вирощування товарної прісноводної риби та рибопосадкового матеріалу в країні.

Раніше повідомлялося. що промислові рибалки виловили понад 1920 тонн водних біоресурсів. Лідером вилову став карась сріблястий, частка якого складає близько 45% від загального обсягу та дорівнює приблизно 857 тоннам.