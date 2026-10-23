- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Додати Dilo.ua як бажане джерело в Google
Держава компенсує до 30% витрат на вирощування риби: хто може подати заявку
В Україні розпочався прийом заявок на отримання державної фінансової підтримки для підприємств і фермерів, які займаються розведенням, утриманням та вирощуванням прісноводної риби.
Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба Держагентства з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм.
Хто та як може подати заявку
Претендувати на часткове відшкодування витрат можуть юридичні особи та фізичні особи-підприємці, для яких аквакультура є основним видом економічної діяльності. Заявки приймають через електронну систему Державний аграрний реєстр. Кінцевий термін подачі документів — 1 листопада 2026 року.
Розмір компенсації та напрями підтримки
Розмір фінансової допомоги залежить від місця розташування господарства:
- 30% витрат відшкодовують виробникам, які працюють на деокупованих та постраждалих від бойових дій територіях;
- 20% витрат компенсують рибним господарствам в інших регіонах України.
Підтримку надають за двома напрямами:
- часткове відшкодування витрат на вирощування рибопосадкового матеріалу для його подальшого продажу;
- часткове відшкодування вартості придбання рибопосадкового матеріалу для зариблення водойм із метою вирощування товарної риби.
Як зазначили у відомстві, програма спрямована на збільшення обсягів вирощування товарної прісноводної риби та рибопосадкового матеріалу в країні.
Раніше повідомлялося. що промислові рибалки виловили понад 1920 тонн водних біоресурсів. Лідером вилову став карась сріблястий, частка якого складає близько 45% від загального обсягу та дорівнює приблизно 857 тоннам.