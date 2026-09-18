Тонни риби та тисячі сіток: браконьєри завдали збитків рибному господарству на понад 72 млн грн

За січень – серпень 2026 року в Україні зафіксували понад 16 тисяч порушень правил рибальства. Браконьєри завдали рибному господарству країни збитків на понад 72,6 мільйона гривень.

Про це інформує Dilo з посиланням на Держрибагентство.

За результатами заходів контролю за вісім місяців поточного року державні інспектори викрили 16 416 порушень рибоохоронного законодавства.

Із них 2 195 випадків кваліфіковані як грубі порушення за частиною 4 статті 85 КУпАП. Найбільшу кількість порушників зафіксували у Дніпропетровській, Полтавській та Черкаській областях.

Конфіскація знарядь лову

Під час рейдів рибпатрульні вилучили у зловмисників значні обсяги незаконно добутої риби та інших водних біоресурсів, включно з рідкісними видами, занесеними до Червоної книги України.

Загалом державні органи конфіскували понад 25,5 тонни риби та водних біоресурсів. Окрім цього, рибоохоронці вилучили 8 330 одиниць заборонених знарядь лову та затримали 199 транспортних засобів, серед яких були і плавзасоби.

Фінансові втрати галузі розподілилися нерівномірно по регіонах. Найбільші збитки нарахували:

Дніпропетровський рибоохоронний патруль — 17,7 млн грн

Одеський рибоохоронний патруль — 11,4 млн грн

Вінницький рибоохоронний патруль — 10,4 млн грн

Загалом на виявлених порушників наклали штрафів на суму майже 1,9 мільйона гривень.

Дрони та "еРибальство" на варті водойм

Для підвищення ефективності державного контролю та забезпечення максимальної прозорості роботи інспекторів у низці регіонів активно застосовували сучасні технології.

Зокрема, у роботі використовували дрони, систему моніторингу риболовних суден, державну систему "еРибальство" та інші цифрові інструменти. Вони дозволяють відстежувати кожен етап інспектування на водоймах у режимі реального часу.

Нагадаємо, у 2026 році держава запланувала масштабне зариблення водойм у різних регіонах України. Програма передбачає, зокрема, відновлення популяцій аборигенних видів — щуки, судака та сома.