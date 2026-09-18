Тонны рыбы и тысячи сеток: браконьеры нанесли ущерб рыбному хозяйству более чем на 72 млн грн

За январь – август 2026 года в Украине было зафиксировано более 16 тысяч нарушений правил рыболовства. Браконьеры нанесли рыбному хозяйству страны ущерб более чем на 72,6 миллиона гривен.

Об этом информирует Dilo со ссылкой на Госрыбагентство .

По результатам мер контроля за восемь месяцев текущего года государственные инспекторы разоблачили 16 416 нарушений рыбоохранного законодательства.

Из них 2195 случаев квалифицированы как грубые нарушения по части 4 статьи 85 КУоАП. Наибольшее количество нарушителей было зафиксировано в Днепропетровской, Полтавской и Черкасской областях.

Конфискация орудий лова

Во время рейдов рыбпатрульные изъяли у злоумышленников значительные объемы незаконно добытой рыбы и других водных биоресурсов, включая редкие виды, занесенные в Красную книгу Украины.

В целом государственные органы конфисковали более 25,5 тонн рыбы и водных биоресурсов. Кроме того, рыбоохранники изъяли 8330 единиц запрещенных орудий лова и задержали 199 транспортных средств, среди которых были и плавсредства.

Финансовые потери отрасли распределились неравномерно по регионам. Наибольшие убытки насчитали:

Днепропетровский рыбоохранный патруль - 17,7 млн грн

Одесский рыбоохранный патруль - 11,4 млн грн

Винницкий рыбоохранный патруль - 10,4 млн грн

В общей сложности на выявленных нарушителей наложили штрафов на сумму почти 1,9 миллиона гривен.

Дроны и "Рыболовство" на страже водоемов

Для повышения эффективности государственного контроля и обеспечения максимальной прозрачности работы инспекторов в ряде регионов активно применялись современные технологии.

В частности, в работе использовали дроны, систему мониторинга рыболовных судов, государственную систему "Рыболовство" и другие цифровые инструменты. Они позволяют отслеживать каждый этап инспекции на водоемах в режиме реального времени.

Напомним, в 2026 году государство запланировало масштабное зарыбление водоемов в разных регионах Украины. Программа предусматривает, в частности, восстановление популяций аборигенных видов – щуки, судака и сома.