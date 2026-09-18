UA
Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,66

+0,06

EUR

51,24

--0,21

Наличный курс:

USD

44,85

44,75

EUR

51,95

51,70

Экономика
Бизнес
Финансы
Карьера
Война
Общество
Новости
Эксперты
Лидеры бизнес-репутации 2026

Лидеры бизнес-репутации 2026
Delo становится Dilo

Delo становится Dilo
Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Partners Projects

Источник
энергии
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Лидеры бизнес-репутации 2026

Лідери
бізнес-репутації
Категория
Новости
Дата публикации

Тонны рыбы и тысячи сеток: браконьеры нанесли ущерб рыбному хозяйству более чем на 72 млн грн

рыба
Масштабы незаконного отлова рыбы поражают / Depositphotos

За январь – август 2026 года в Украине было зафиксировано более 16 тысяч нарушений правил рыболовства. Браконьеры нанесли рыбному хозяйству страны ущерб более чем на 72,6 миллиона гривен.

Об этом информирует Dilo со ссылкой на Госрыбагентство .

По результатам мер контроля за восемь месяцев текущего года государственные инспекторы разоблачили 16 416 нарушений рыбоохранного законодательства.

Из них 2195 случаев квалифицированы как грубые нарушения по части 4 статьи 85 КУоАП. Наибольшее количество нарушителей было зафиксировано в Днепропетровской, Полтавской и Черкасской областях.

Конфискация орудий лова

Во время рейдов рыбпатрульные изъяли у злоумышленников значительные объемы незаконно добытой рыбы и других водных биоресурсов, включая редкие виды, занесенные в Красную книгу Украины.

В целом государственные органы конфисковали более 25,5 тонн рыбы и водных биоресурсов. Кроме того, рыбоохранники изъяли 8330 единиц запрещенных орудий лова и задержали 199 транспортных средств, среди которых были и плавсредства.

Финансовые потери отрасли распределились неравномерно по регионам. Наибольшие убытки насчитали:

  • Днепропетровский рыбоохранный патруль - 17,7 млн грн
  • Одесский рыбоохранный патруль - 11,4 млн грн
  • Винницкий рыбоохранный патруль - 10,4 млн грн

В общей сложности на выявленных нарушителей наложили штрафов на сумму почти 1,9 миллиона гривен.

Дроны и "Рыболовство" на страже водоемов

Для повышения эффективности государственного контроля и обеспечения максимальной прозрачности работы инспекторов в ряде регионов активно применялись современные технологии.

В частности, в работе использовали дроны, систему мониторинга рыболовных судов, государственную систему "Рыболовство" и другие цифровые инструменты. Они позволяют отслеживать каждый этап инспекции на водоемах в режиме реального времени.

Фото 2 — Тонны рыбы и тысячи сеток: браконьеры нанесли ущерб рыбному хозяйству более чем на 72 млн грн

Напомним, в 2026 году государство запланировало масштабное зарыбление водоемов в разных регионах Украины. Программа предусматривает, в частности, восстановление популяций аборигенных видов – щуки, судака и сома.

Автор:
Татьяна Бессараб

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности