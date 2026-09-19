Финансирование грантов для бизнеса перенесли из-за проблем с бюджетом — Пидласа

Финансирование государственных грантов для бизнеса перенесли на более поздний срок на фоне напряженной ситуации с бюджетом. Об этом глава Комитета Верховной Рады по бюджету Роксолана Пидласа рассказала в комментарии Dilo.

По словам депутатки, проблемы с финансированием затронули не только крупные капитальные проекты. Среди других бюджетных расходов было перенесено и финансирование грантов для бизнеса.

При этом Пидласа не заявляла об отмене самих грантовых программ. Речь идет именно о переносе их бюджетного финансирования.

Почему государство переносит расходы?

Ранее Пидласа сообщила, что Министерство финансов изменило роспись госбюджета и перенесло на декабрь часть расходов, которые планировали профинансировать в сентябре-ноябре. Только капитальные расходы с сентября перенесли примерно на 39 млрд грн. В числе причин она назвала задержки с поступлением международного финансирования.

Ситуация с доходами бюджета также усугубилась. За январь-август 2026 года общий фонд госбюджета без учета грантов получил на 33,1 млрд грн меньше, чем предполагал план. Почти половина этого отставания – 15,6 млрд грн – возникла в августе.

Государство недавно расширило гранты для предпринимателей

В начале сентября Минэкономики запустило обновленную программу «Власна справа 2.0». По новым правилам, максимальный размер гранта увеличили до 2,5 млн грн.

По данным министерства, за четыре года работы «Власної справи» более 42 тысяч украинцев получили почти 12 млрд грн на начало или развитие бизнеса.

Бюджет зависит от международного финансирования

Украина рассчитывает на значительные объемы внешней поддержки покрытия невоенных расходов бюджета. В конце августа Подласа сообщала, что получение $12,7 млрд пособий до конца 2026 года зависело от выполнения Украиной ряда обязательств перед международными партнерами.