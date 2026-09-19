"Шатдаун" или следствие парламентского кризиса: кого коснется "заморозка" бюджета и как долго это продлится

Резкий перенос финансирования на конец года стал для подрядчиков фактическим секвестром: бизнес уже останавливает строительство стратегических объектов и предупреждает о рисках для зарплат и кредитов. В условиях дефицита ликвидности правительство вынуждено выбирать между базовыми выплатами и любым развитием страны. Dilo узнавало, сколько будет замораживать госфинансирование, окажутся ли под угрозой социальные выплаты и насколько реален сценарий монетарной печати гривны.

Что случилось

Министерство финансов внесло изменения в роспись государственного бюджета и перенесло часть расходов с сентября, октября и ноября на декабрь. По словам главы бюджетного комитета Верховной Рады Роксоланы Подласой, Минфин перенес финансирование капитальных расходов . Только в сентябре на декабрь отложили 39 млрд грн разных расходов. Речь идет в первую очередь о строительстве и реконструкции больниц, сооружении укрытий в больницах и школах, защите энергетики и строительстве социального жилья и т.д. Впрочем, в комментарии Dilo депутат отметила, что это коснется и других бюджетных расходов, в частности перенесено финансирование грантов для бизнеса. В то же время из-за специфики бюджетного процесса для определенных проектов перенос расходов на декабрь будет означать их отмену.

"Когда мы говорим о капитальных расходах, мы понимаем, что удаление их на декабрь – это то, что в этом году они вообще не будут профинансированы, потому что это просто невозможно сделать", – пояснила Подласа.

Как следствие, бизнес уже начал заявлять об остановке финансирования. Так, 17 сентября, о прекращении работ заявила дорожно-инфраструктурная группа Autostrada.

"Сегодня государство в один день, без предупреждений, какого-либо обсуждения и диалога, остановило финансирование всех капитальных расходов", - написал на Facebook владелец компании Максим Шкиль.

По его словам, это прямо сказывается на способности предприятий выплачивать зарплаты, обслуживать кредиты и рассчитываться с поставщиками. В Киеве Autostrada строит метро на Виноградаре, работает на Харьковском шоссе и ремонтирует развязку возле станции "Черниговская". Средства также могли недополучить и другие компании, проекты которых также были остановлены, хотя публичных заявлений от них пока не было. Так что Autostrada является не обязательно первым случаем, а пока единственным обнародованным.

Причин для этого Минфина парламентарии называют две. Во-первых, речь идет о провале голосования за ряд важных законопроектов, которые парламент долго не мог проголосовать, но которые были условием предоставления украины финансовой помощи от партнеров. В частности, речь идет о противоречивом законе, который предусматривал сказание льгот на посылки стоимостью до 150 евро .

"Это не сюрприз, это не новость, до этого все шло, и открытым текстом говорили и чиновники, и новый премьер-министр", - говорит заместитель председателя комитета по финансам Ольга Василевская-Смаглюк.

Она отмечает, что правительство и Минфин неоднократно предупреждали Раду: если парламент не проголосует за законы, необходимые для получения международной финансовой помощи, средств в бюджете не будет. Эти поступления уже были заложены и расписаны в бюджете, но парламент медлил.

Второй причиной являются российские удары по украинским по портам, складам и предприятиям , которые активизировались летом. По словам Подласой, за восемь месяцев недовыполнение доходов составляет 33 млрд грн, из которых 15,6 млрд грн государство недополучило только в августе.

О приближении проблемы было известно заранее. 10 сентября министр финансов Сергей Марченко предупредил парламентариев, что из-за дефицита ликвидности правительство урезает расходы . Минфин подготовил план на случай ограниченной ликвидности: перенос второстепенных расходов на декабрь, безусловный приоритет сектора безопасности и обороны и замораживание всех строительных программ, включая местные бюджеты и социальные объекты. Крайний сценарий, который тогда Марченко не исключил, — монетарное финансирование бюджета, то есть печать гривны, с риском инфляции и давления на курс.

Какие возможны последствия и как долго это продлится

Сравнение с уже пошедшим в обращение американским шатдауном директор "Экономического дискуссионного клуба" Олег Пендзин считает некорректным. Шатдаун – это превышение порога заимствований, а в Украине речь идет о физической нехватке средств на едином казначейском счете. Впрочем, он отмечает, что государство перешло границу и денег в бюджете просто нет.

"Это серьезная нехватка средств. Если макрофинансовая помощь от наших партнеров не поступит вовремя, у Минфина будет альтернатива: либо финансировать заработные платы, либо капитальные расходы. Он будет финансировать заработные платы", - отмечает эксперт.

Он отмечает, что если денег все равно не хватит, государство может сосредоточиться на финансировании защищенных статей бюджета. К таким статьям, финансируемым в любых условиях, относятся специальные расходы, заработные платы и государственный долг. Социальные выплаты, по словам Пендзина, к защищенным не относятся — несмотря на упор правительства на их бесперебойность.

Руководитель аналитического департамента Concorde Capital Александр Паращий оценивает ситуацию по-другому. По его мнению, о несостоятельности государства пока речь не идет: правительство демонстративно показывает, что ситуация хуже, чем ее видят депутаты, чтобы заставить Раду выполнить законодательные обязательства под международную помощь. Относительно иерархии риска оба эксперта сходятся: первыми страдают необоронительные капитальные расходы, которые проще всего сократить. Следующими под удар, несмотря на статус неприкосновенных, могут попасть также оборонные закупки как самая большая статья бюджета.

Остановка госзаказов запускает обратный эффект самого бюджета. Василевская-Смаглюк обращает внимание на кумулятивный удар: предприятия, работающие по государственным контрактам, получают меньше работы, сокращают или увольняют работников. Так что государство недополучает как налоги от самого бизнеса, так и НДФЛ с зарплат его работников. То есть экономия на капитальных расходах частично возвращается дырой в доходах.

Горизонт проблемы не ограничивается декабрем. Подласса не исключает, что ситуация перетечет на январь-февраль 2027 года, и ставит это в прямую зависимость от парламента. То же условие называет и Пендзин, который говорит, что продолжительность дефицита будет зависеть от того, вовремя ли поступит макрофинансовая помощь от партнеров. То есть речь идет не о временном кассовом разрыве, который закроется с новым бюджетным годом, а о сценарии, способном воспроизводиться, пока Рада не примет законы под внешнее финансирование.