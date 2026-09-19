Карта боевых действий в Украине на 18 сентября 2026 года

Продолжается 1669-й день полномасштабной войны в Украине.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 19 сентября 2026 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 213 боевых столкновений.

Вчера противник нанес один ракетный и 89 авиационных ударов, во время которых сбросил 312 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики применили 10 588 дронов-камикадзе и осуществили 2952 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск.

На Сумщине артиллерийские обстрелы врага подверглись населенным пунктам Писаревка, Уланово, Искрисковщина, Лужки, Иволжанское, Яструбино, Храповщина и Марьино. Кроме того, авиационные удары получили районы населенных пунктов Великая Чернеччина, Хутор Михайловский и Сумы.

Последние новости с фронта сегодня

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили восемь районов сосредоточения живой силы противника, два пункта управления беспилотными летательными аппаратами и один зенитный ракетный комплекс.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях минувших суток враг штурмовых действий не проводил.

На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отразили 12 атак противника. Захватчики пытались продвинуться в районах Терновой, Потихонового, Старицы и Широкого, а также направления Николаевки и Зарубинки.

На Купянском направлении враг трижды атаковал в районах Петропавловки, Купянска-Узлового и Новоосинового.

Попытки вклиниться в нашу оборону отражены на Лиманском направлении, где оккупанты пять раз атаковали в районе Торского, а также в направлениях Надежды и Новоселовки.

На Славянском направлении противник совершил восемь штурмовых действий в районах Ямполя и Кривой Луки, а также в направлениях Пискуновки и Рай-Александровки.

На Краматорском направлении оккупанты один раз атаковали в направлении населенного пункта Юрковка.

На Константиновском направлении зафиксировано 18 атак. Захватчики вели штурмовые действия в районах Константиновки, Осикового, Новоселовки, Степановки, Николайполья и Русиного Яра.

Наибольшее количество штурмовых действий зафиксировано в Покровском направлении, где наши защитники остановили 29 атак. Враг проявлял активность в районах Белицкого, Сергеевки и Удачного, а также совершал штурмы в направлениях Кучерового Яра, Торецкого, Степов, Доброполья, Ганновки, Светлого, Краснополья, Новогришиного и Новопавловки.

На Александровском направлении захватчики совершили одну атаку в направлении населенного пункта Терново.

На Гуляйпольском направлении оккупанты 11 раз атаковали. Враг пытался продвинуться в районе Горького, а также в направлениях Ровно, Воздвиженки, Верхней Терсы, Гуляйпольского и Новоселовки.

На Ореховском направлении наши защитники остановили одну попытку противника продвинуться вперед в направлении Малых Щербаков.

На Приднепровском направлении за прошедшие сутки враг штурмовых действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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