Втрати ворога станом на 19 вересня 2026 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1 520 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1669 добу повномасштабної війни становлять 1 516 430 осіб.

Втрати Росії у війні на 19 вересня 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 19 вересня втратила:

особового складу – близько 1 516 430 (+1 520) осіб,

танків – 12 352 (+1) од.

бойових броньованих машин – 25 357 (+5) од.

артилерійських систем – 50 011 (+73) од.

РСЗВ – 2 143 (+1) од.

засоби ППО – 1 657 (+11) од.

літаків – 442 (+0) од.

гелікоптерів – 356 (+0) од.

наземних робототехнічних комплексів – 2 672 (+16) од.

БпЛА оперативно–тактичного рівня – 524 132 (+1 816) од.

крилаті ракети – 5 111 (+0) од.

кораблі / катери – 35 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 150 922 (+480) од.

спеціальна техніка – 4 703 (+2) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 19 вересня

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

збито/подавлено 141 ціль: 3 "Бандероль"/"Дань-Т"; 138 ворожих БпЛА типу Shahed, "Гербера" та дрони інших типів.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 15 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 9 локаціях. Ворожі ракети цілей не досягли, інформація про місце падіння уточнюється.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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