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Втрати ворога станом на 19 вересня 2026 – Генштаб ЗСУ

Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року

ЗСУ за останню добу ліквідували 1 520 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1669 добу повномасштабної війни становлять 1 516 430 осіб.

Втрати Росії у війні на 19 вересня 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 19 вересня втратила:

  • особового складу – близько 1 516 430 (+1 520) осіб,
  • танків – 12 352 (+1) од.
  • бойових броньованих машин – 25 357 (+5) од.
  • артилерійських систем – 50 011 (+73) од.
  • РСЗВ – 2 143 (+1) од.
  • засоби ППО – 1 657 (+11) од.
  • літаків – 442 (+0) од.
  • гелікоптерів – 356 (+0) од.
  • наземних робототехнічних комплексів – 2 672 (+16) од.
  • БпЛА оперативно–тактичного рівня – 524 132 (+1 816) од.
  • крилаті ракети – 5 111 (+0) од.
  • кораблі / катери – 35 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 150 922 (+480) од.
  • спеціальна техніка – 4 703 (+2) од.
Фото 2 — Втрати ворога станом на 19 вересня 2026 – Генштаб ЗСУ

Уражені повітряні цілі ворога станом на 19 вересня

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних  цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме: 

збито/подавлено 141 ціль: 3 "Бандероль"/"Дань-Т"; 138 ворожих БпЛА типу Shahed, "Гербера" та дрони інших типів.

Фото 3 — Втрати ворога станом на 19 вересня 2026 – Генштаб ЗСУ

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 15 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 9 локаціях. Ворожі ракети цілей не досягли, інформація про місце падіння уточнюється.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: Карта бойових дій станом на сьогодні.

Автор:
Тетяна Гойденко

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