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В аеропорту Японії загорівся український вантажний літак "Руслан"

горить літак
В аеропорту Тюбу в Японії загорівся український вантажний літак "Руслан". Фото: NHK

Увечері 22 жовтня 2026 року в міжнародному аеропорту Тюбу (Нагоя) в Японії  сталося займання українського вантажного літака Ан-124-100 «Руслан» авіакомпанії «Авіалінії Антонова».

Як пише Dilo, про це повідомляє NHK та авіаційний ресурс FL360aero.

Що відомо про інцидент з "Русланом"

Інцидент стався близько 19:20 за місцевим часом під час приземлення повітряного судна, яке виконувало рейс із міста Фербанкс (Аляска, США).

Через надзвичайну подію злітно-посадкову смугу тимчасово перекривали на 15 хвилин для огляду екстренними службами, після чого аеропорт повернувся до штатного режиму роботи. 

Влада Японії наразі проводить розслідування інциденту.

Ан-124 «Руслан» — один з найбільших важких транспортних літаків, що серійно випускалися в світі. Такі літаки мають українська авіакомпанія Antonov Airlines, а також російська «Волга-Дніпро».

Судячи з бортового номеру, який опублікував аккаунт FL360aero в Х, літак, що загорівся, належить Antonov Airlines. Що він перевозив, невідомо.

Після початку війни Antonov Airlines перенесла базу в аеропорт Лейпцигу. У серпні там знайшли безпілотний пил. Його виявили поряд з Ан-124, на борту якого знаходилися боєприпаси.

Що відомо про літак "Руслан"

Ан-124 "Руслан" — це другий за вагою серійний вантажний літак у світі та найважчий діючий вантажний борт після знищеного унікального Ан-225 "Мрія". Літак розробили в 1980-х роках у Конструкторському бюро імені Антонова в УРСР. 

Перший політ "Руслан" здійснив у грудні 1982 року, а в експлуатацію потрапив у січні 1986 року. Цивільну сертифікацію отримав у 1992 році.

Загалом було побудовано близько 60 літаків Ан-124. 

"Руслан" має максимальну злітну вагу 405 тонн і може перевозити до 120 тонн вантажу. Довжина літака становить 69,1 метра, розмах крил — 73,3 метра, а висота — 20,78 метра.

Дальність польоту з максимальним вантажем сягає близько 4500 кілометрів. Літак оснащений чотирма турбовентиляторними двигунами Д-18Т і має 24 колеса в шасі, для розподілу великої ваги при посадці. 

Зауважимо, авіаконструктори ДП "Антонов" у 2025 році завершили складний багаторічний проєкт із глибокої модернізації одного зі своїх легендарних транспортних літаків Ан-124-100. 11 липня 2025 року "Руслан" успішно релоковано з України до Німеччини у місто Лейпциг. Саме його того дня помітили у небі над Києвом. 

Автор:
Світлана Манько

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