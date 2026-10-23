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В аэропорту Японии загорелся украинский грузовой самолет "Руслан"

горит самолет
В аэропорту Тюбу в Японии загорелся украинский грузовой самолет "Руслан". Фото: NHK

Вечером 22 октября 2026 г. в международном аэропорту Тюбу (Нагоя) в Японии произошло возгорание украинского грузового самолета Ан-124-100 «Руслан» авиакомпании «Авиалинии Антонова».

Как пишет Dilo, об этом сообщает NHK и авиационный ресурс FL360aero.

Что известно об инциденте с "Русланом"

Инцидент произошел около 19:20 по местному времени во время приземления воздушного судна, выполнявшего рейс из Фербанкса (Аляска, США).

Из-за ЧП взлетно-посадочную полосу временно перекрывали на 15 минут для осмотра экстренными службами, после чего аэропорт вернулся в штатный режим работы.

Власти Японии сейчас проводят расследование инцидента.

Ан-124 «Руслан» — один из самых тяжелых серийно выпускавшихся в мире транспортных самолетов. У таких самолетов есть украинская авиакомпания Antonov Airlines, а также российская «Волга-Днепр».

Судя по бортовому номеру, который опубликовал аккаунт FL360aero в Х, загоревшийся самолет принадлежит Antonov Airlines. Что он перевозил, неизвестно.

После начала войны Antonov Airlines перенесла базу в аэропорт Лейпцига. В августе там нашли беспилотную пыль. Его обнаружили рядом с Ан-124, на борту которого находились боеприпасы.

Что известно о самолете "Руслан"

Ан-124 "Руслан" - это второй по весу серийный грузовой самолет в мире и самый тяжелый действующий грузовой борт после   уничтоженного уникального Ан-225 "Мрия".   Самолет был разработан в 1980-х годах в Конструкторском бюро имени Антонова в УССР.

Первый полет "Руслан" совершил в декабре 1982 года, а в эксплуатацию попал в январе 1986 года. Гражданскую сертификацию получил в 1992 году.

В общей сложности было построено около 60 самолетов Ан-124.

"Руслан" имеет максимальный взлетный вес в 405 тонн и может перевозить до 120 тонн груза. Длина самолета составляет 69,1 метра, размах крыльев – 73,3 метра, а высота – 20,78 метра.

Дальность полета с максимальным грузом составляет около 4500 километров. Самолет оснащен четырьмя турбовентиляторными двигателями Д-18Т и имеет 24 колеса в шасси, для распределения большого веса при посадке.

Отметим, авиаконструкторы ГП "Антонов" в 2025 году завершили сложный многолетний проект по глубокой модернизации одного из своих легендарных транспортных самолетов Ан-124-100. 11 июля 2025 года "Руслан" успешно релоцирован из Украины в Германию в город Лейпциг. Именно в тот день его заметили в небе над Киевом.

Автор:
Светлана Манько

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