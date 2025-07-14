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Гражданский самолет над Киевом: из Украины вывезли Ан-124 "Руслан" в Германию
11 июля 2025 грузовой самолет ГП "Антонов" Ан-124-100 "Руслан" пролетел над Киевом, а затем приземлился в аэропорту Лейпциг (LEJ) в Германии.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает отраслевое издание AeroTime.
Ан-124 перелетел из Киева в Лейпциг
Воздушное пространство Украины остается закрытым для гражданской авиации с 24 февраля 2022 года из-за продолжающейся войны.
А 11 июля самолет с регистрационным номером UR‑82073 под номером ADB9154 пролетел над столицей Украины.
В отличие от других самолетов "Антонова", поврежденных во время битвы за Гостомель, UR‑82073 на момент вторжения проходил техническое обслуживание и хранился на аэродроме завода.
С началом российской вооруженной агрессии в Украине ГП "Антонов" переместило пять самолетов Ан-124 в Лейпциг. Эти самолеты продолжают поддерживать глобальную логистику и миссию стратегических воздушных перевозок.
Издание пишет, что приземление борта UR‑82073 в Лейпциге свидетельствует о том, что он, возможно, был перемещен для возвращения в активный флот «Антонов» за границей.
"Самолет Ан-124-100 UR-82073 уже в Лейпциге. И хотя еще впереди тернистый путь сертификационных испытаний, есть надежда увидеть его в небе Украины. С новыми двигателями, новой авионикой, с расширенными условиями применения!" – цитирует инспектора по летной годности Государственной авиационной службы Федора Грищука агентство "Интерфакс-Украина".
В марте 2022 года Святошинский районный суд Киева заочно арестовал 12 самолетов "Руслан" российской авиакомпании "Волга-Днепр" в рамках уголовного производства, открытого по заявлению ГП "Антонов". Три самолета находятся в Германии, один - в Канаде.
Канада уже начала процесс конфискации транспортного самолета Ан-124 "Руслан", застрявшего в аэропорту Торонто с началом полномасштабного вторжения России в Украину.
Что известно о самолете "Руслан"
Ан-124 "Руслан" - это второй по весу серийный грузовой самолет в мире и самый тяжелый действующий грузовой борт после уничтоженного уникального Ан-225 "Мрия". Самолет был разработан в 1980-х годах в Конструкторском бюро имени Антонова в УССР.
Первый полет "Руслан" совершил в декабре 1982 года, а в эксплуатацию попал в январе 1986 года. Гражданскую сертификацию получил в 1992 году.
В общей сложности было построено около 60 самолетов Ан-124.
"Руслан" имеет максимальный взлетный вес в 405 тонн и может перевозить до 120 тонн груза. Длина самолета составляет 69,1 метра, размах крыльев – 73,3 метра, а высота – 20,78 метра.
Дальность полета с максимальным грузом составляет около 4500 километров. Самолет оснащен четырьмя турбовентиляторными двигателями Д-18Т и имеет 24 колеса в шасси, для распределения большого веса при посадке.
Заметим, авиаконструкторы ГП "Антонов" уже работают над разработкой новой версии самолета "Мрия" - воздушное судно создадут на основе брата-близнеца борта