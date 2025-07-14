Гражданский самолет над Киевом: из Украины вывезли Ан-124 "Руслан" в Германию

11 июля 2025 грузовой самолет ГП "Антонов" Ан-124-100 "Руслан" пролетел над Киевом, а затем приземлился в аэропорту Лейпциг (LEJ) в Германии.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает отраслевое издание AeroTime.

Ан-124 перелетел из Киева в Лейпциг

Воздушное пространство Украины остается закрытым для гражданской авиации с 24 февраля 2022 года из-за продолжающейся войны.

А 11 июля самолет с регистрационным номером UR‑82073 под номером ADB9154 пролетел над столицей Украины.

У небі над Київщиною пролетів транспортний літак Ан-124 "Руслан"



Політ повітряного судна також зафіксував сервіс відстеження авіарейсів Flightradar24.



📹: Telegram-канал "Лачен пише" pic.twitter.com/PnLIcUe9SH — NV (@tweetsNV) July 11, 2025

В отличие от других самолетов "Антонова", поврежденных во время битвы за Гостомель, UR‑82073 на момент вторжения проходил техническое обслуживание и хранился на аэродроме завода.

С началом российской вооруженной агрессии в Украине ГП "Антонов" переместило пять самолетов Ан-124 в Лейпциг. Эти самолеты продолжают поддерживать глобальную логистику и миссию стратегических воздушных перевозок.

Издание пишет, что приземление борта UR‑82073 в Лейпциге свидетельствует о том, что он, возможно, был перемещен для возвращения в активный флот «Антонов» за границей.

"Самолет Ан-124-100 UR-82073 уже в Лейпциге. И хотя еще впереди тернистый путь сертификационных испытаний, есть надежда увидеть его в небе Украины. С новыми двигателями, новой авионикой, с расширенными условиями применения!" – цитирует инспектора по летной годности Государственной авиационной службы Федора Грищука агентство "Интерфакс-Украина".

В марте 2022 года Святошинский районный суд Киева заочно арестовал 12 самолетов "Руслан" российской авиакомпании "Волга-Днепр" в рамках уголовного производства, открытого по заявлению ГП "Антонов". Три самолета находятся в Германии, один - в Канаде.

Канада уже начала процесс конфискации транспортного самолета Ан-124 "Руслан", застрявшего в аэропорту Торонто с началом полномасштабного вторжения России в Украину.

Что известно о самолете "Руслан"

Ан-124 "Руслан" - это второй по весу серийный грузовой самолет в мире и самый тяжелый действующий грузовой борт после уничтоженного уникального Ан-225 "Мрия". Самолет был разработан в 1980-х годах в Конструкторском бюро имени Антонова в УССР.

Первый полет "Руслан" совершил в декабре 1982 года, а в эксплуатацию попал в январе 1986 года. Гражданскую сертификацию получил в 1992 году.

В общей сложности было построено около 60 самолетов Ан-124.

"Руслан" имеет максимальный взлетный вес в 405 тонн и может перевозить до 120 тонн груза. Длина самолета составляет 69,1 метра, размах крыльев – 73,3 метра, а высота – 20,78 метра.

Дальность полета с максимальным грузом составляет около 4500 километров. Самолет оснащен четырьмя турбовентиляторными двигателями Д-18Т и имеет 24 колеса в шасси, для распределения большого веса при посадке.

Заметим, авиаконструкторы ГП "Антонов" уже работают над разработкой новой версии самолета "Мрия" - воздушное судно создадут на основе брата-близнеца борта