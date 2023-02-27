Будет мощнее и легче. В ГП "Антонов" рассказали о работе над новым самолетом "Мрія"

Авиаконструкторы ГП "Антонов" уже работают над разработкой новой версии самолета "Мрія" - воздушное судно создадут на основе брата-близнеца борта, уничтоженного российскими оккупантами. Об этом сообщил генеральный конструктор предприятия Владислав Власик в эфире общенационального марафона.

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По его словам, внешне будущий самолет не будет отличаться от прошлого Ан-225 до разрушения. Однако внутри это будет совершенно новое воздушное судно с современным оборудованием. Новая "Мрія" будет еще мощнее и легче предыдущей по меньшей мере на 10 тонн, что позволит самолету увеличить грузоподъемность и дальность.

"Сейчас идет стадия проектирования, уже сформировали предварительный технический вид обновленного самолета. Мы понимаем, что самолет Ан-225 должен быть модернизирован, то есть восстанавливать его в том состоянии, в котором он был, это нецелесообразно и неуместно", - сказал Власик.

Он добавил, что создать новую "Мрію" будет очень дорого, но международные доноры готовы выделить средства для этого.

"Восстановление "Мрії" - это и есть восстановление страны. Как только "Мрія" будет отстроена, мы сможем сказать, что украинская авиационная промышленность и вообще мощность Украины - отстроена", - сказал конструктор.

Также Власик рассказал, что специалисты проводят демонтаж фюзеляжа разрушенного самолета и ищут уцелевшие детали и элементы конструкции, чтобы использовать их в новом самолете.

Напомним, год назад, 27 февраля 2022 года, стало известно, что из-за российских обстрелов аэропорта в Гостомеле Киевской области был сожжен крупнейший в мире самолет Ан-225 "Мрія". Уже в апреле в ГП "Антонов" заявили о готовящемся плане к восстановлению воздушного судна. Позже стоимость строительства самолета оценивали в 500 млн евро.

В октябре Служба безопасности Украины сообщила о расследовании обстоятельств уничтожения "Мрії". В частности, следствие заинтересовалось, почему руководство ГП "Антонов" не приняло все необходимые меры для сохранения самолета.