Україна добудовує нову "Мрію" у секретному місці: в "Антонові" кажуть, що літак на третину готовий

Україна будує другий літак Ан-225 "Мрія" замість знищеного під час бойових дій на аеродромі "Антонов" у селищі Гостомель під Києвом наприкінці лютого. Про це повідомляє Bild з посиланням на слова генерального директора держпідприємства "Антонов" Євгена Гаврилова.

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За його словами, роботи над другим літаком ведуться у секретному місці. Йдеться про добудову другого екземпляру "Мрії", який свого часу так і не був добудований, із використанням вцілілих деталей зі зруйнованого в Гостомелі літака.

На сьогодні, за даними Гаврилова, він готовий на 30%. Вартість же будівництва оцінюється у 500 мільйонів євро.

При цьому голова ДП зазначив, що "Антонов" планує продавали в німецькому аеропорту "Лейпциг/Галле", де зараз тимчасово базується його авіакомпанія й куди до війни регулярно літав Ан-225, мерч, наприклад моделі "Мрії", кошти від чого підуть на фінансування добудови нового літака.

Нагадаємо при цьому, що Служба безпеки України наразі розслідує обставини знищення літака Ан-225 "Мрія", зокрема те, чому керівництво ДП "Антонов" не вжило усіх необхідних заходів для його збереження.

Про наміри ж відбудувати "Мрію" в "Антонові" повідомляли ще в квітні. Зокрема, зазначалося, що обсяг фінансування та можливість використання компонентів Ан-225, що зазнали руйнувань з боку росіян, визначатимуться спецкомісією під егідою держконцерну "Укроборонпром". Також повідомлялося про відкриття спецрахунку на відновлення "Мрії", на який вже почали надходити гроші, за які у ДП "Антонов" пообіцяли публічно звітувати.