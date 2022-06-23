На відбудову аеродрому в Гостомелі треба $500 млн: В "Антонові" розповіли про втрачені літаки та подальші плани

На повну реконструкцію, а фактично будівництво нового аеродрому у селищі Гостомель Київської області після бойових дій на початку російського вторгення в Україну потрібно близько 500 мільйонів доларів.

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Про це сказав у інтерв'ю Forbes.ua виконуючий обов'язки заступника гендиректора держпідприємства "Антонов" з операційної та адміністративної діяльності Віктор Авдєєв.

В свою чергу, виконуючий обов'язки гендиректора "Антонова" Євген Гаврилов додав, що це лише попередні цифри, що стосуються саме відновлення аеродрому.

"У цю суму не включено витрати на відновлення парку літаків, які постраждали в результаті окупації Гостомеля російськими військами. Завдано збитків на понад 1 мільярд доларів. На аеродромі, площа якого приблизно 400 га, живого місця не лишилося!" - зазначив він.

За словами Авдєєва, знищення найбільшого у світі літаку Ан-225 "Мрія" стало болючим ударом не лише для "Антонова", а й для усієї світової авіації, але це не єдиний знищений літак компанії.

"На жаль, "русскій мір" завдав нам й інших відчутних втрат. Повністю знищено літаки Ан-74, Ан-26. Серйозно пошкоджено Ан-22 "Антей". Це був єдиний екземпляр, який працював у цивільній авіації. Ми оцінюємо технічну доцільність його відновлення. Також пошкоджено Ан-132Д, Ан-28, Ан-148 та модернізований "Руслан" – Ан-124-100М-150", - розповів він.

За словами заступника керівника "Антонова", практично повністю зруйновано інфраструктуру аеродрому та льотно-випробувальної бази: унікальні ангари, побудовані спеціально для технічного обслуговування "Русланів" та "Мрії", лабораторії та інші споруди.

При цьому у компанії досі відсутній доступ на нерозміновані та не знешкоджені об'єкти аеродрому в Гостомелі, тому остаточні оцінки втрат там не можуть назвати.

"Нам потрібно пройти довгу бюрократичну процедуру. Спочатку інвентаризувати активи та оцінити можливість їх подальшого застосування, зважаючи на характер завданих ушкоджень. Після цього проведемо технічне обстеження кожного з об'єктів: від нерухомості та земельної ділянки під аеродромом до літаків", - зазначив Авдєєв.

Потім же під егідою "Укроборонпрому" та Мінстратегпрому планується сформувати необхідний пакет документів, який буде подано в рамках загального позову України проти Росії до Міжнародного суду ООН.

В планах держкомпанії на майбутнє - побудувати в Гостомелі термінал, який дозволить створити вантажний хаб, який використовуватиметься насамперед "Авіалініями Антонова".

"Хочемо підвищити привабливість авіакомпанії за рахунок розширення спектру її послуг, більш функціонально використати парк літаків для міжнародних перевезень. Частину складських приміщень пропонуватимемо в оренду іншим вантажним авіакомпаніям", - вказав Авдєєв.

Крім того, у Гостомелі хочуть створити компанію під умовною назвою Antonov Technic, яка забезпечуватиме повний комплекс технічного обслуговування літаків сімейства "Ан" та, можливо, інших типів повітряних суден.

"Обов'язково відновимо льотно-випробувальну базу "Антонова", щоб продовжувати модернізацію існуючих типів літаків та розробляти нові. Маємо намір продовжити будівництво літаків Ан-178, Ан-132, Ан-32П. Про нові перспективні розробки розповідати публічно поки що передчасно", - додав виконуючий обов'язки заступника керівника компанії.

Авдєєв також повідомив про плани залучити приватні інвестиції для будівництва невеликого пасажирського терміналу, який зможе конкурувати з аеропортом "Київ" та яким буде зручно користуватися мешканцям Приірпіння.

Однак сам "Антонов" займатися пасажирськими перевезеннями не планує - йдеться лише про максимально ефективне використання інфраструктури майбутнього аеродрому, зокрема, за рахунок обслуговування пасажирських авіакомпаній.

"Зможемо зайнятися реконструкцією аеродрому лише після закінчення війни. До цього часу розроблятимемо проєктну документацію, оцінюватимемо обсяг необхідних інвестицій та власних коштів, які зможемо вкласти в цей проєкт", - повідомив Авдєєв.

За його словами, зараз ведуться переговори щодо цього з іноземними партнерами з країн Європи, США, а також з деяких країн Азії, при цьому обговорюються різні рівні фінансування, зокрема в форматі "бізнес–бізнес", "уряди–уряди", а також за участю професійних організацій. Наприклад, асоціація "Аеропорти України", за даними Авдєєва, веде переговори про залучення інвестицій від асоціації аеропортів США у кілька об'єктів на аеродромі в Гостомелі.