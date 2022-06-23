На восстановление аэродрома в Гостомеле нужно $500 млн: В "Антонове" рассказали о дальнейших планах

На полную реконструкцию, а фактически строительство нового аэродрома в поселке Гостомель Киевской области после боевых действий в начале российского вторжения в Украину нужно около 500 миллионов долларов.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сказал в интервью Forbes.ua исполняющий обязанности заместителя гендиректора госпредприятия "Антонов" по операционной и административной деятельности Виктор Авдеев.

В свою очередь исполняющий обязанности гендиректора "Антонова" Евгений Гаврилов добавил, что это лишь предыдущие цифры, касающиеся именно восстановления аэродрома.

"В эту сумму не включены расходы на восстановление парка самолетов, пострадавших в результате оккупации Гостомеля российскими войсками. Нанесен ущерб более чем на 1 миллиард долларов. На аэродроме, площадь которого примерно 400 га, живого места не осталось!" – отметил он.

По словам Авдеева, уничтожение крупнейшего в мире самолета Ан-225 "Мрия" стало болезненным ударом не только для "Антонова", но и для всей мировой авиации, но это не единственный уничтоженный самолет компании.

"К сожалению, "русский мир" нанес нам и другие ощутимые потери. Полностью уничтожены самолеты Ан-74, Ан-26. Серьезно поврежден Ан-22 "Антей". Это был единственный экземпляр, работавший в гражданской авиации. Мы оцениваем техническую целесообразность его восстановления. Также поврежден Ан-132Д, Ан-28, Ан-148 и модернизированный "Руслан" – Ан-124-100М-150", - рассказал он.

По словам заместителя руководителя "Антонова", практически полностью разрушена инфраструктура аэродрома и летно-испытательной базы: уникальные ангары, построенные специально для технического обслуживания "Русланов" и "Мрии", лаборатории и другие сооружения.

При этом у компании до сих пор отсутствует доступ на неразминированные и не обезвреженные объекты аэродрома в Гостомеле, поэтому окончательные оценки потерь назвать нельзя.

"Нам нужно пройти длинную бюрократическую процедуру. Сначала инвентаризировать активы и оценить возможность их дальнейшего применения, учитывая характер нанесенных повреждений. После этого проведем техническое обследование каждого из объектов: от недвижимости и земельного участка под аэродромом до самолетов", - отметил Авдеев.

Затем под эгидой "Укроборонпрома" и Минстратегпрома планируется сформировать необходимый пакет документов, который будет подан в рамках общего иска Украины против России в Международный суд ООН.

В планах госкомпании на будущее - построить в Гостомеле терминал, позволяющий создать грузовой хаб, который будет использоваться прежде всего "Авиалиниями Антонова".

"Хотим повысить привлекательность авиакомпании за счет расширения спектра ее услуг, более функционально использовать парк самолетов для международных перевозок. Часть складских помещений будем предлагать в аренду другим грузовым авиакомпаниям", - указал Авдеев.

Кроме того, в Гостомеле хотят создать компанию под условным названием Antonov Technic, которая будет обеспечивать полный комплекс технического обслуживания самолетов семейства Ан и, возможно, других типов воздушных судов.

"Обязательно восстановим летно-испытательную базу "Антонова", чтобы продолжать модернизацию существующих типов самолетов и разрабатывать новые. Намерены продолжить строительство самолетов Ан-178, Ан-132, Ан-32П. О новых перспективных разработках рассказывать публично пока преждевременно", - добавил исполняющий обязанности заместителя руководителя компании.

Авдеев также сообщил о планах привлечь частные инвестиции для строительства небольшого пассажирского терминала, который сможет конкурировать с аэропортом "Киев" и которым будет удобно пользоваться жителям Приирпенья.

Однако сам "Антонов" заниматься пассажирскими перевозками не планирует - речь идет только о максимально эффективном использовании инфраструктуры будущего аэродрома, в частности, за счет обслуживания пассажирских авиакомпаний.

"Сможем заняться реконструкцией аэродрома только после окончания войны. До этого времени будем разрабатывать проектную документацию, оценивать объем необходимых инвестиций и собственных средств, которые сможем вложить в этот проект", - сообщил Авдеев.

По его словам, сейчас ведутся переговоры по этому поводу с иностранными партнерами из стран Европы, США, а также из некоторых стран Азии, при этом обсуждаются разные уровни финансирования, в частности в формате "бизнес-бизнес", "правительство-правительство", а также с участием профессиональных организаций. К примеру, ассоциация "Аэропорты Украины", по данным Авдеева, ведет переговоры о привлечении инвестиций от ассоциации аэропортов США в несколько объектов на аэродроме в Гостомеле.