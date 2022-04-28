ГП "Антонов" предупредило об NFT-мошенниках, собирающих деньги якобы на восстановление "Мрии"

Авиастроительное госпредприятие "Антонов" призывает не доверять неизвестным компаниям, собирающим деньги якобы на восстановление крупнейшего в мире грузового самолета Ан-225 "Мрия". Об этом говорится в сообщении концерна.

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"В сети интернет на странице an225nft.com (создана компанией AMEDIA.UA) начался фейковый сбор средств на восстановление самолета Ан-225. Прикрываясь благородной миссией, неизвестная компания собирает деньги, использование которых невозможно проследить", - отмечает предприятие.

Там обратили внимание и на то, что по ссылкам на сайте указываются разные направления направления средств: в первой – на строительство "Мрии", во втором – "на нужды ВСУ".

В ГП "Антонов" подчеркивают, что это сообщение создано и размещено без согласования с ним. Более того, оно не предоставляло указанной компании никаких полномочий по сбору средств на восстановление "Мрии". При этом те средства, которые уже поступили на счет предприятия, будут использованы исключительно для реализации проекта восстановления воздушного судна.

Госпредприятие подчеркивает, что выступает за прозрачность процесса привлечения инвестиций, и сейчас разрабатывает официальный сайт с реквизитами, где каждый сможет увидеть, сколько средств привлечено на восстановление крупнейшего в мире транспортного самолета. На этом же ресурсе будет размещен отчет об использовании поступлений.

"Об открытии этого сайта будет сообщено официально. Не доверяйте неизвестным компаниям! Следите за официальными сообщениями ГК "Укроборонпром" и ГП "Антонов" по поводу развития программы восстановления Ан-225", - призвали авиастроители.

Отметим, что на вышеуказанном сайте пользователям предлагается купить NFT-изображения "Мрии", выполненные в различном стиле, по различной цене в криптовалюте Ethereum. На сегодня на сайте заявляется, что таким образом пожертвовано 2045 долларов.

Напомним, что "Мрия", размещенная в ангаре на территории аэродрома "Антонов" в поселке Гостомель под Киевом, была разрушена из-за боевых действий в ходе российского военного вторжения в Украину 27 февраля.