"Укроборонпром" уволил руководителя ГП "Антонов" – "Схемы"

Государственный концерн "Укроборонпром" уволил генерального директора государственного предприятия "Антонов" Сергея Бычкова.

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Об этом сказано в приказе генерального директора государственного концерна "Укроборонпром" Юрия Гусева, сообщают "Схемы".

"Бычкова Сергея Андреевича, генерального директора государственного предприятия «Антонов», уволить 4 апреля 2022 года с работы в соответствии с пунктом 8 статьи 36 Кодекса законов о труде Украины" – говорится в приказе Гусева.

Приказ об увольнении Бычкова. Фото: "Схемы"

Сергей Бычков был назначен на пост генерального директора ГП "Антонов" в мае 2021 года. До этого с ноября 2020 года он был исполняющим обязанности руководителя госкомпании.

30 марта "Укроборонпром" сообщил об отстранении Бычкова от исполнения им полномочий главы "Антонова". Тогда в "Укроборонпроме" основанием для отстранения называли служебное расследование, в частности, проверки отдельных фактов, обнародованных в СМИ. О каких фактах идет речь, в ГП не уточнили.

Это произошло почти через месяц после того, как российские войска обстреляли аэропорт "Антонов" в Гостомеле Киевской области 27 февраля, тогда в результате удара сгорел один из самых больших и мощных самолетов в мире украинского производства АН-225 "Мрия".

При этом самолетам АН-124-100 "Руслан" удалось спастись. Один из них еще перед вторжением улетел в Малайзию, второй находится в Киргизстане, третий в одной из стран Европейского Союза.

Тогда один из пилотов обвинил руководство завода "Антонов" в потере самолета. Он сообщил, что еще 26 января было предложение о передислокации всех самолетов в Лейпциг из-за вероятности нападения РФ. Однако, по словам пилота, руководство завода не предоставило ответ на это предложение.

Фото: ua.depositphotos.com