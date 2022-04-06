"Укроборонпром" звільнив керівника ДП "Антонов" – "Схеми"

Державний концерн "Укроборонпром" звільнив генерального директора державного підприємства "Антонов" Сергія Бичкова.

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Про це йдеться у наказі генерального директора державного концерну "Укроборонпром" Юрія Гусєва, повідомляють "Схеми".

"Бичкова Сергія Андрійовича, генерального директора державного підприємства "Антонов", звільнити 4 квітня 2022 року з роботи відповідно до пункту 8 статті 36 Кодексу законів про працю України" – йдеться у наказі Гусєва.

Наказ про звільнення Бичкова. Фото: "Схеми"

Сергія Бичкова було призначено на посаду генерального директора ДП "Антонов" у травні 2021 року. До цього з листопада 2020 року він виконував обов'язки керівника держкомпанії.

30 березня "Укроборонпром" повідомив про усунення Бичкова від виконання ним повноважень голови "Антонова". Тоді в "Укроборонпромі" підставою для усунення називали службове розслідування, зокрема перевірки окремих фактів, оприлюднених у ЗМІ. Про які факти йдеться, у ДП не уточнили.

Це сталося майже через місяць після того, як російські війська обстріляли аеропорт "Антонов" у Гостомелі Київської області 27 лютого, тоді в результаті удару згорів один із найбільших та найпотужніших літаків у світі українського виробництва АН-225 "Мрія" .

При цьому літакам Ан-124-100 "Руслан" вдалося врятуватися. Один із них ще перед вторгненням відлетів до Малайзії, другий перебуває в Киргизстані, третій в одній із країн Європейського Союзу.

Тоді один із пілотів звинуватив керівництво заводу "Антонов" у втраті літака. Він повідомив, що ще 26 січня була пропозиція про передислокацію всіх літаків до Лейпцигу через ймовірність нападу РФ. Проте, за словами пілота, керівництво заводу не надало відповіді на цю пропозицію.

Фото: ua.depositphotos.com