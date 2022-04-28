ДП "Антонов" попередило про NFT-шахраїв, що збирають гроші нібито на відновлення "Мрії"

Авіабудівне держпідприємство "Антонов" закликає не довіряти невідомим компаніям, які збирають гроші нібито на відновлення найбільшого у світі вантажного літака Ан-225 "Мрія". Про це йдеться у повідомленні концерну.

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"У мережі Інтернет на сторінці an225nft.com (створеною компанією AMEDIA.UA) почався фейковий збір коштів на відновлення літака АН-225. Прикриваючись благородною місією, невідома компанія збирає гроші, використання яких простежити неможливо", - зазначає підприємство.

Там звернули увагу і на те, що за посиланнями на сайті вказуються різні напрямки спрямування коштів: у першій – на будівництво "Мрії", у другому – "на потреби ЗСУ".

У ДП "Антонов" наголошують, що це повідомлення було створено та розміщено без погодження з ним. Більше того, воно не надавало зазначеній компанії жодних повноважень щодо збору коштів на відновлення "Мрії". При цьому кошти, які вже надійшли на рахунок самого підприємства, будуть використані виключно для реалізації проекту відновлення повітряного судна.

Держпідприємство наголошує, що виступає за прозорість процесу залучення інвестицій, і зараз розробляє офіційний сайт із реквізитами, де кожен зможе побачити, скільки коштів залучено на відновлення найбільшого у світі транспортного літака. На цьому ж ресурсі буде розміщено звіт про використання надходжень.

"Про відкриття цього сайту буде повідомлено офіційно. Не довіряйте невідомим компаніям! Слідкуйте за офіційними повідомленнями ДК "Укроборонпром" та ДП "Антонов" щодо розвитку програми відновлення Ан-225", - закликали авіабудівники.

Зазначимо, що на вказаному вище сайті користувачам пропонується купити NFT-зображення "Мрії", виконані в різному стилі, за різною ціною в криптовалюті Ethereum. На сьогодні на сайті заявляється, що в такий спосіб пожертвовано 2045 доларів.

Нагадаємо, що "Мрія", розміщена в ангарі на території аеродрому "Антонов" у селищі Гостомель під Києвом, була зруйнована через бойові дії під час російського військового вторгнення в Україну 27 лютого.