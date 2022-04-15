В ГП "Антонов" рассказали, как будут восстанавливать Ан-225 "Мрія"

ГП "Антонов" уже готовит план и ищет финансирование для восстановления крупнейшего в мире транспортного самолета Ан-225 "Мрія", который уничтожили российские захватчики.

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Как рассказали в пресс-службе компании, создание новой "Мрії" — сверхважная задача. При этом самолет построят в соответствии современным и перспективным нормам летной пригодности, также он будет оборудован в соответствии с перечнем выполняемых задач.

"Объем финансирования и возможность использования компонентов Ан-225, подвергшихся разрушениям со стороны россиян, будет определяться специальной комиссией, создаваемой под эгидой ДК "Укроборонпром". Источники финансирования будут также определяться государством", — резюмировали в ГП.

На специальный счет, который создали для восстановления "Мрії", уже поступают деньги. В ГП "Антонов" пообещали, что будут публично отчитываться за потраченные деньги.

При этом некоторые основные агрегаты для планера самолета имеются в наличии у ГП, но многое предстоит закупить.

"Безусловно, этот проект будет осуществляться в широкой международной кооперации с участием ведущих компаний и предприятий глобальной авиаиндустрии", — подчеркнули в компании.

Российские войска обстреляли аэропорт "Антонов" в Гостомеле Киевской области 27 февраля, тогда в результате удара сгорел один из самых больших и мощных самолетов в мире украинского производства АН-225 "Мрія".

При этом самолетам АН-124-100 "Руслан" удалось спастись. Один из них еще перед вторжением улетел в Малайзию, второй находится в Киргизстане, третий в одной из стран Европейского Союза.

Тогда один из пилотов обвинил руководство завода "Антонов" в потере самолета. Он сообщил, что еще 26 января было предложение о передислокации всех самолетов в Лейпциг из-за вероятности нападения РФ. Однако, по словам пилота, руководство завода не предоставило ответ на это предложение.