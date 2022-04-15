У ДП "Антонов" розповіли, як відновлюватимуть Ан-225 "Мрія"

ДП "Антонов" вже готує план та шукає фінансування для відновлення найбільшого у світі транспортного літака Ан-225 "Мрія", який знищили російські загарбники.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Як розповіли у пресслужбі компанії, створення нової "Мрії" — надважливе завдання. При цьому літак збудують відповідно до сучасних та перспективних норм льотної придатності, також він буде обладнаний відповідно до переліку виконуваних завдань.

"Обсяг фінансування та можливість використання компонентів Ан-225, що зазнали руйнувань з боку росіян, визначатиметься спеціальною комісією, що створюється під егідою ДК "Укроборонпром". Джерела фінансування також визначатимуться державою", — резюмували у ДП.

На спеціальний рахунок, створений для відновлення "Мрії", вже надходять гроші. У ДП "Антонов" пообіцяли, що публічно звітуватимуть за витрачені кошти.

При цьому деякі основні агрегати для планера літака є у ДП, але багато чого потрібно закупити.

"Безумовно, цей проєкт здійснюватиметься у широкій міжнародній кооперації за участю провідних компаній та підприємств глобальної авіаіндустрії", - наголосили в компанії.

Російські війська обстріляли аеропорт "Антонов" у Гостомелі Київської області 27 лютого, тоді в результаті удару згорів один із найбільших та найпотужніших літаків у світі українського виробництва АН-225 "Мрія".

При цьому літаки Ан-124-100 "Руслан" вдалося врятувати. Один із них ще перед вторгненням відлетів до Малайзії, другий перебуває в Киргизстані, третій в одній із країн Європейського Союзу.

Тоді один із пілотів звинуватив керівництво заводу "Антонов" у втраті літака. Він повідомив, що ще 26 січня була пропозиція про передислокацію всіх літаків до Лейпцигу через ймовірність нападу РФ. Проте, за словами пілота, керівництво заводу не надало відповіді на цю пропозицію.