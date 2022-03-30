Гендиректор ГП "Антонов" отстранен от исполнения обязанностей, продолжается расследование, – "Укроборонпром"

Государственный концерн "Укроборонпром" отстранил Сергея Бычкова от исполнения им полномочий генерального директора государственного предприятия “Антонов”.

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Об этом сообщает пресс-служба концерна.

Основанием для отстранения называют служебное расследование, в частности, проверки отдельных фактов, обнародованных в СМИ. О каких фактах идет речь, "Укроборонпром" не уточняет.

Глава "Укроборонпрома" Юрий Гусев направил соответствующие обращения в правоохранительные органы.

Сам концерн заверил, что способствует СБУ в выяснении обстоятельств возможных нарушений.

Сергей Бычков был назначен на пост генерального директора ГП "Антонов" в мае 2021 года. До этого с ноября 2020 года исполнял обязанности руководителя компании.

Напомним, из-за обстрела российскими войсками аэропорта "Антонов" в Гостомеле Киевской области 27 февраля был сожжен самолет Ан-225 "Мрія".

После 5 февраля "Мрія" находилась в аэропорту Гостомеля и никуда не вылетала. В то же время пять грузовых судов АН-124-100 "Руслан" были вывезены ранее, находятся за пределами Украины и могут участвовать в логистике по доставке вооружения от западных партнеров.

Ранее один из пилотов обвинил руководство завода "Антонов" в потере самолета. Он сообщил, что еще 26 января было предложение о передислокации всех самолетов в Лейпциг из-за вероятности нападения РФ. Однако, по словам пилота, руководство завода не предоставило ответ на это предложение.

Как отметили в "Укроборонпроме", восстановление самолета будет стоить более 3 млрд долларов и потребует более 5 лет.

АН-225 "Мрія" – самый крупный и мощный в мире транспортный самолет, созданный киевским КБ имени Антонова. Самолет начал эксплуатироваться в 1989 году и мог перевозить грузы массой 150-200 тонн. В годы независимости "Мрію" эксплуатировало дочернее предприятие ГП "Антонов" "Авиалинии Антонова".

Напомним, 14 марта российские оккупанты обстреляли завод "Антонов" и многоэтажный дом.