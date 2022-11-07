Украина достраивает новую "Мрию" в секретном месте: в "Антонове" говорят, что самолет на треть готов

Украина строит второй самолет Ан-225 "Мрия" вместо уничтоженного во время боевых действий на аэродроме "Антонов" в поселке Гостомель под Киевом в конце февраля. Об этом сообщает Bild со ссылкой на слова генерального директора госпредприятия "Антонов" Евгения Гаврилова.

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По его словам, работы над вторым самолетом ведутся в секретном месте. Речь идет о достройке второго экземпляра "Мрии", который в свое время так и не был достроен, с использованием уцелевших деталей с разрушенного в Гостомеле самолета.

На сегодняшний день, по данным Гаврилова, он готов на 30%. Стоимость строительства оценивается в 500 миллионов евро.

При этом глава ГП отметил, что "Антонов" планирует продавать в немецком аэропорту "Лейпциг/Галле", где сейчас временно базируется его авиакомпания и куда до войны регулярно летал Ан-225, мерч, например модели "Мрии", средства от чего пойдут на финансирование достройки нового самолета

Напомним, что Служба безопасности Украины сейчас расследует обстоятельства уничтожения самолета Ан-225 "Мрия", в частности то, почему руководство ГП "Антонов" не приняло все необходимые меры для его сохранения.

О намерениях же отстроить "Мрию" в "Антонове" сообщали еще в апреле. В частности, отмечалось, что объем финансирования и возможность использования компонентов Ан-225, подвергшихся разрушениям со стороны россиян, будут определяться спецкомиссией под эгидой госконцерна "Укроборонпром". Также сообщалось об открытии спецсчета на восстановление "Мрии", на который уже начали поступать деньги, за которые ГП "Антонов" пообещали публично отчитываться.