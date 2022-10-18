Чиновники ГП "Антонов" не приняли необходимые меры для сохранения самолета "Мрия" - СБУ

Служба безопасности Украины установила, что должностные лица госпредприятия "Антонов", несмотря на предупреждения от государственных органов, не приняли меры для сохранения крупнейшего в мире грузового самолета Ан-225 "Мрия".

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"Служба безопасности Украины устанавливает все обстоятельства уничтожения самолета АН-225 "Мрия" и в частности то, почему руководство ГП "Антонов" не приняло все необходимые меры для его сохранения. Расследование установило, что должностные лица, несмотря на предупреждения от государственных органов, не приняли должных мер по сохранению самолета", - говорится в сообщении.

Отмечается, что отдельные работники предприятия долго препятствовали Силам обороны в организации противовоздушной и наземной охраны аэродрома. Все это привело к уничтожению АН-225 и еще нескольких самолетов.

Правоохранители провели ряд обысков в рамках расследования. Изучаются дополнительные детали этого дела и проводятся необходимые экспертизы, после которых будут приняты дальнейшие процессуальные решения.

Кроме того, СБУ подозревает бывшего руководителя госпредприятия "Антонов" в организации незаконной переправки за границу украинцев призывного возраста. По данным следствия, в марте этого года чиновник подал в Госпогранслужбу список сотрудников, выезжающих за границу для техобслуживания самолетов. Но в состав командировки он включил посторонних лиц. Среди них – его близкий родственник. Таким образом, они смогли пересечь границу под видом специалистов-авиастроителей.

Бывшему руководителю сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Российские войска обстреляли аэропорт "Антонов" в Гостомеле Киевской области 27 февраля, тогда в результате удара сгорел один из самых больших и мощных самолетов в мире украинского производства АН-225 "Мрия" .

Напомним, ГП "Антонов" уже готовит план и ищет финансирование для восстановление самолета Ан-225 "Мрия", который уничтожили российские захватчики.

Самолет планируют построить в соответствии с современными и перспективными нормами летной пригодности, также он будет оборудован в соответствии с перечнем выполняемых задач.