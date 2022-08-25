Бывшее руководство ГП "Антонов" нанесло компании миллиард гривен убытков

Экс-руководство государственного предприятия "Антонов" нанесло компании около миллиарда гривен убытков за полтора года.

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Об этом заявил и.о. генерального директора ГП "Антонов" Евгений Гаврилов.

"Компании нанесен ущерб более чем на 16,5 млн грн. Из-за бездействия бывшего руководства предприятие недополучило более 840 млн грн. Сумма необоснованных дополнительных расходов составила почти 51 млн грн. В целом аудит установил финансовые нарушения почти на миллиард грн", – заявил Гаврилов.

По его словам, после получения результатов госаудита ГП "Антонов" прокуратура инициировала 9 уголовных дел против прежнего руководства компании.

Среди зафиксированных нарушений – завышенные расходы, непрозрачность выполнения некоторых финансовых операций, неэффективное распоряжение имуществом, недополучение доходов.

"Авиационное горючее закупалось не у производителей, а у посредников. В результате предприятие переплатило около 9 млн грн. Предприятие также приобрело компьютерный томограф за 23,5 млн грн, который больше года не использовался", - отметил Гаврилов.

Он добавил, что значительные убытки ГП "Антонов" понесло из-за вторжения РФ в результате уничтожения части воздушного флота и объектов инфраструктуры аэропорта в Гостомеле.

Напомним, госконцерн "Укроборонпром", в состав которого входит ГП "Антонов", в конце марта сообщил об отстранении Сергея Бычкова от исполнения полномочий гендиректора ГП.

"Основанием для устранения стало служебное расследование, в частности, проверки отдельных фактов, обнародованных в средствах массовой информации", - пояснили в "Укроборонпроме".

Новое руководство "Антонова" 3 мая инициировало государственный финансовый аудит деятельности компании.

По данным ГК "Укроборонпром", в результате вражеских действий России разгромлена база (НП "Антонов") в Гостомеле, уничтожены самолеты Ан-26, Ан-74 и флагман мирового авиационного флота Ан-225 "Мрія". Пострадал еще один Ан-124, тогда как пять других Ан-124 вывели из Украины. В адрес бывшего руководства предприятия звучали обвинения в том, что они могли раньше времени эвакуировать "Мрію", Ан-26 и Ан-74, однако руководство их опровергало.

ГП "Антонов" - ведущий украинский разработчик и производитель авиатехники, которая с 2015 года по решению правительства входит в госконцерн "Укроборонпром".