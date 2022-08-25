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Бывшее руководство ГП "Антонов" нанесло компании миллиард гривен убытков
Экс-руководство государственного предприятия "Антонов" нанесло компании около миллиарда гривен убытков за полтора года.
Об этом заявил и.о. генерального директора ГП "Антонов" Евгений Гаврилов.
"Компании нанесен ущерб более чем на 16,5 млн грн. Из-за бездействия бывшего руководства предприятие недополучило более 840 млн грн. Сумма необоснованных дополнительных расходов составила почти 51 млн грн. В целом аудит установил финансовые нарушения почти на миллиард грн", – заявил Гаврилов.
По его словам, после получения результатов госаудита ГП "Антонов" прокуратура инициировала 9 уголовных дел против прежнего руководства компании.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Среди зафиксированных нарушений – завышенные расходы, непрозрачность выполнения некоторых финансовых операций, неэффективное распоряжение имуществом, недополучение доходов.
"Авиационное горючее закупалось не у производителей, а у посредников. В результате предприятие переплатило около 9 млн грн. Предприятие также приобрело компьютерный томограф за 23,5 млн грн, который больше года не использовался", - отметил Гаврилов.
Он добавил, что значительные убытки ГП "Антонов" понесло из-за вторжения РФ в результате уничтожения части воздушного флота и объектов инфраструктуры аэропорта в Гостомеле.
Напомним, госконцерн "Укроборонпром", в состав которого входит ГП "Антонов", в конце марта сообщил об отстранении Сергея Бычкова от исполнения полномочий гендиректора ГП.
"Основанием для устранения стало служебное расследование, в частности, проверки отдельных фактов, обнародованных в средствах массовой информации", - пояснили в "Укроборонпроме".
Новое руководство "Антонова" 3 мая инициировало государственный финансовый аудит деятельности компании.
По данным ГК "Укроборонпром", в результате вражеских действий России разгромлена база (НП "Антонов") в Гостомеле, уничтожены самолеты Ан-26, Ан-74 и флагман мирового авиационного флота Ан-225 "Мрія". Пострадал еще один Ан-124, тогда как пять других Ан-124 вывели из Украины. В адрес бывшего руководства предприятия звучали обвинения в том, что они могли раньше времени эвакуировать "Мрію", Ан-26 и Ан-74, однако руководство их опровергало.
ГП "Антонов" - ведущий украинский разработчик и производитель авиатехники, которая с 2015 года по решению правительства входит в госконцерн "Укроборонпром".