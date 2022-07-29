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ГП "Антонов" присвоило своим самолетам имена украинских городов-героев
Государственное предприятие "Антонов" ко Дню украинской государственности присвоило своим самолетам имена украинских городов-героев, среди которых Ирпень, Николаев, Мариуполь и другие.
Об этом говорится в сообщении ГП "Антонов".
Теперь воздушные суда "Антонов" получат следующие надписи:
- Ан-124-100, бортовой номер UR82029: E BRAVE LIKE BUCHA;
- Ан-124-100, UR82073: В BRAVE LIKE IRPIN;
- Ан-124-100М, UR82027: В BRAVE LIKE KHARKIV;
- Ан-124-100М, UR82007: В BRAVE LIKE MYKOLAIV;
- Ан-124-100М, UR82008: В BRAVE LIKE OKHTYRKA;
- Ан-124-100-150, UR82072: В BRAVE LIKE KHERSON;
- Ан-124-100М-150, UR82009: В BRAVE LIKE MARIUPOL;
- Ан-28, UR-NTE: В BRAVE LIKE CHERNIHIV;
- Ан-158, UR-EXJ: В BRAVE LIKE VOLNOVAKHA;
- Ан-178, UR-EXP: В BRAVE LIKE HOSTOMEL.
В предприятии отметили, что на своих крыльях самолеты "понесут миром новейшую историю украинцев, отдавших все ради сохранения родины, которые дали мужественный отпор российским захватчикам".Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, ГП "Антонов" уже готовит план и ищет финансирование для восстановления крупнейшего в мире транспортного самолета Ан-225 "Мрия", уничтоженного российскими захватчиками.
Самолет планируют построить в соответствии с современными и перспективными нормами летной пригодности, также он будет оборудован в соответствии с перечнем выполняемых задач.