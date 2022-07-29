ГП "Антонов" присвоило своим самолетам имена украинских городов-героев

Государственное предприятие "Антонов" ко Дню украинской государственности присвоило своим самолетам имена украинских городов-героев, среди которых Ирпень, Николаев, Мариуполь и другие.

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Об этом говорится в сообщении ГП "Антонов".

Теперь воздушные суда "Антонов" получат следующие надписи:

Ан-124-100, бортовой номер UR82029: E BRAVE LIKE BUCHA;

Ан-124-100, UR82073: В BRAVE LIKE IRPIN;

Ан-124-100М, UR82027: В BRAVE LIKE KHARKIV;

Ан-124-100М, UR82007: В BRAVE LIKE MYKOLAIV;

Ан-124-100М, UR82008: В BRAVE LIKE OKHTYRKA;

Ан-124-100-150, UR82072: В BRAVE LIKE KHERSON;

Ан-124-100М-150, UR82009: В BRAVE LIKE MARIUPOL;

Ан-28, UR-NTE: В BRAVE LIKE CHERNIHIV;

Ан-158, UR-EXJ: В BRAVE LIKE VOLNOVAKHA;

Ан-178, UR-EXP: В BRAVE LIKE HOSTOMEL.

В предприятии отметили, что на своих крыльях самолеты "понесут миром новейшую историю украинцев, отдавших все ради сохранения родины, которые дали мужественный отпор российским захватчикам".

Напомним, ГП "Антонов" уже готовит план и ищет финансирование для восстановления крупнейшего в мире транспортного самолета Ан-225 "Мрия", уничтоженного российскими захватчиками.

Самолет планируют построить в соответствии с современными и перспективными нормами летной пригодности, также он будет оборудован в соответствии с перечнем выполняемых задач.