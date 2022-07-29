ДП "Антонов" присвоїло своїм літакам імена українських міст-героїв

Державне підприємство "Антонов" до Дня української державності присвоїло своїм літакам імена українських міст-героїв, серед яких Ірпінь, Миколаїв, Маріуполь та інші.

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Про це йдеться у повідомленні ДП "Антонов".

Відтепер повітряні судна "Антонов" отримають наступні написи:

Ан-124-100, бортовий номер UR82029: ВE BRAVE LIKE BUCHA;

Ан-124-100, UR82073: ВE BRAVE LIKE IRPIN;

Ан-124-100М, UR82027: ВE BRAVE LIKE KHARKIV;

Ан-124-100М, UR82007: ВE BRAVE LIKE MYKOLAIV;

Ан-124-100М, UR82008: ВE BRAVE LIKE OKHTYRKA;

Ан-124-100-150, UR82072: ВE BRAVE LIKE KHERSON;

Ан-124-100М-150, UR82009: ВE BRAVE LIKE MARIUPOL;

Ан-28, UR-NTE: ВE BRAVE LIKE CHERNIHIV;

Ан-158, UR-EXJ: ВE BRAVE LIKE VOLNOVAKHA;

Ан-178, UR-EXP:ВE BRAVE LIKE HOSTOMEL.

У підприємстві наголосили, що на своїх крилах літаки "понесуть світом найновітнішу історію українців, які віддали все заради збереження батьківщини, дали мужню відсіч російським загарбникам".

Нагадаємо, ДП "Антонов" вже готує план та шукає фінансування для відновлення найбільшого у світі транспортного літака Ан-225 "Мрія", який знищили російські загарбники.

Літак планують збудувати відповідно до сучасних та перспективних норм льотної придатності, також він буде обладнаний відповідно до переліку виконуваних завдань.