В Україні випустять пиво на честь літака "Мрія"

Київська пивоварня Underwood Brewery випустить крафтове пиво на честь літака "Мрія", повідомила компанія на своєму сайті.

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В даний час компанія приймає замовлення на пиво, а також на мерч MRIYA. Все відправлятимуть поступово з середини червня.

Одна банка пива об'ємом 0,33 л коштує 71 гривню. Частину коштів від продажу буде перераховано на допомогу Збройним силам України.

Пиво "Мрія" Underwood Brewery створила разом із німецькою пивоварнею Brolo. Його вже продають у Німеччині, особливо популярним воно стало у крафтових барах.

Тим часом у Фінляндії крафтова пивоварня Olaf Brewing із Савонлінни випустила на ринок пиво, присвячене НАТО. Його назва та оформлення перегукується з атрибутикою Північноатлантичного альянсу.