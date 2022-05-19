- Категорія
- Бізнес
- Дата публікації
-
В Україні випустять пиво на честь літака "Мрія"
Київська пивоварня Underwood Brewery випустить крафтове пиво на честь літака "Мрія", повідомила компанія на своєму сайті.
Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику.
Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки.Підтримати delo.ua
В даний час компанія приймає замовлення на пиво, а також на мерч MRIYA. Все відправлятимуть поступово з середини червня.
Одна банка пива об'ємом 0,33 л коштує 71 гривню. Частину коштів від продажу буде перераховано на допомогу Збройним силам України.
Пиво "Мрія" Underwood Brewery створила разом із німецькою пивоварнею Brolo. Його вже продають у Німеччині, особливо популярним воно стало у крафтових барах.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Тим часом у Фінляндії крафтова пивоварня Olaf Brewing із Савонлінни випустила на ринок пиво, присвячене НАТО. Його назва та оформлення перегукується з атрибутикою Північноатлантичного альянсу.