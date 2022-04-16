Рівненський пивзавод перейменував "Жигулівське" пиво

Рівненський пивний завод перейменує відому марку пива “Жигулівське” на “Віденське”.

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Видання "7 днів" повідомляє, що такими стали результати оголошеного раніше конкурсу з перейменування.

"Конкурсна комісія пивоварів, вивчивши всі надіслані пропозиції, вирішила повернути пиву його історичну назву, а саме "Віденське". Відтак призовий фонд буде розділений між усіма учасниками, які запропонували цю назву", – йдеться у результатах конкурсу.

Усього назву "Віденське" запропонували 17 конкурсантів, які розділять між собою нагороду – 5 тисяч доларів.

Ще раніше директор Рівненського пивзаводу Мар'ян Года зазначав, що "Жигулівське" це назва, яку більшовики дали пиву зі старовинним рецептом, що вже існувало. До першої світової війни воно називалося "Віденське".

"Багато українських пивоварних заводів випускають продукт під назвою "Жигулівське". Реальну історію походження пива та його назву неважко знайти в Інтернеті. Чудовий рецепт "Віденського" пива! Саме таку первісну назву воно мало. Його автором був австрійський бровар Альфред фон Вакано. Однак у тридцятих роках минулого століття більшовики вирішили змінити його назву та надати йому історію пролетарського походження. Так воно стало "Жигулівським", – зазначив Года.

Серед назв, які пропонували учасники конкурсу, були такі варіанти, як "Українське", "Бандерівське", "Козацьке", "Рівненське", "Волинське", а також актуальні останнім часом "Байрактар", "Переможне", "Смак перемоги" ", "Чорнобаївське", "Джавелін", "Ми з України", "Азов", "Паляниця" та інші.

Нагадаємо, раніше в КМДА ухвалили рішення про перейменування парку дружби між Києвом і Москвою на парк Героїв Маріуполя та низки інших міських об'єктів.