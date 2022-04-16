Ровенские пивзавод переименовал "Жигулевское" пиво

Ровенский пивной завод переименует известную марку пива «Жигулевское» в «Венское».

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Издание "7 днів" сообщает, такими стали результаты объявленного ранее конкурса по переименованию.

"Конкурсная комиссия пивоваров, изучив все присланные предложения, решила вернуть пиву его историческое название, а именно "Венское". Следовательно, призовой фонд будет разделен между всеми участниками, которые предложили это название", – говорится в результатах конкурса.

Всего название "Венское" предложили 17 конкурсантов, которые разделят между собой награду - 5 тысяч долларов.

Еще раньше директор Ровенского пивзавода Марьян Года отмечала, что "Жигулевское" это название, которое большевики дали пиву со старинным рецептом, что уже существовало. До первой мировой войны оно называлось «Венское»

«Многие украинские пивоваренные заводы выпускают продукт под названием Жигулевское. Реальную историю происхождения пива и его название несложно найти в Интернете. Прекрасный рецепт Венского пива! Именно такое первоначальное название оно мало. Его автором был австрийский пивовар Альфред фон Вакано. Однако в тридцатых годах прошлого века большевики решили изменить его название и придать ему историю пролетарского происхождения. Так оно стало Жигулевским», – отмечала Года.

Среди названий, которые предлагали участники конкурса, были такие варианты, как "Украинское", "Бандеровское", "Казацкое", "Ровненское", "Волынское", а также актуальные в последнее время "Байрактар", "Победное", "Вкус победы", "Чернобаевское", "Джавелин", "Мы из Украины", "Азов", "Паляница" и другие.

Напомним, ранее в КГГА приняли решение о переименовании парка дружбы между Киевом и Москвой в парк Героев Мариуполя и ряда других городских объектов.