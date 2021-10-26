Бизнес 30 минут назад

В Украине появилось пиво Monobank

В агентстве, придумавшем идею пива в банке, уверены, что это будет "проект мирового масштаба"

Фото: Facebook-страница Олега Гороховского Фото: Facebook-страница Олега Гороховского
Фото: Facebook-страница Олега Гороховского

В Украине начали выпускать пиво под брендом monobank. Об этом сообщил на своей странице в Facebook сооснователь интернет-банка Олег Гороховский. При этом, судя по его словам, в свободной продаже этого продукта нет.

"Пожалуй, лучшее банковское пиво в мире. Если любите пиво, делитесь постом — 20 подписчикам отправлю на пробу пару баночек", — написал он.

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Маркетинг-директор monobank Анатолий Рогальский на своей странице в Facebook рассказал, что продукт создан на основе идеи, придуманной с рекламным агентством Grape.

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"Как-то мы с Grape сделали пост в Instagram monobank про дизайн продукта "Банка". Одним из вариантов "рабочего прототипа" продукта была пивная банка. Нас забросали комментариями "где взять такое пиво?". Вот, пожалуйста", — отметил он.

В свою очередь сооснователь и гендиректор Grape Юрий Гладкий прокомментировал у себя в Facebook, что проект является только "началом истории", и выразил уверенность в его успешности.

"Я думаю, что это будет главная коллаба года! И проект мирового масштаба, так как Monobank выпустил свое пиво, и это только начало истории! За то, что мы в Grape смогли реализовать этот проект, я очень признателен команде Visa, он бы не случился без бренда 2085brewery. И круто, что Валерий Созановский и Naz Drebot быстро включились и поддержали идею", — рассказал он.

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Напомним, что в августе Гороховский заявлял, что рыночная стоимость monobank превысила 1 млрд долларов.

Ранее руководство украинского интернет-банка monobank заявило о готовности запустить платежную карту с расчетом в биткоинах.

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