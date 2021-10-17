  • Главная
  • Политика и экономика
  • Финансы
  • Банки
Банки 50 минут назад

Monobank закрывает все карты в польских злотых

С 13 декабря карты в польской валюте станут неактивные для пользования

Фото: Facebook/Monobank Фото: Facebook/Monobank
Фото: Facebook/Monobank

С 13 декабря 2021 года Monobank закрывает все карты в злотых, а остатки по ним будут автоматически переведены на кредитные карты по текущему курсу.

Как сообщили в финучреждении, с этого момента карты станут неактивные для пользования.

Подписывайся на самые важные новости в Telegram

"Можно не ждать 13 декабря, а уже сейчас перевести все деньги с карты в злотых на любую другую вашу гривневую карту", — говорится в рассылке Monobank.

Стоит отметить, что 30 сентября в работе Monobank произошел сбой — у клиентов возникли трудности при переводе денег.

Читайте также:
"Эквайринг здорового человека". Monobank купил сервис Expirenza

Ранее сообщалось, что компания Fintech Band запустила услугу эквайринга для своего необанка Monobank.

Таким образом, новый продукт станет конкурентом для LiqPay, WayForPay, Fondy и других систем на рынке. 

Напомним, что соучредитель Монобанка Олег Гороховский сообщил, что в Украине в ближайшее время готовятся к выходу на финансовый рынок еще минимум три проекта интернет-банков, похожих на monobank.

По его словам, каждый новый игрок теперь открывает карты клиентам без прихода в отделение банка, у всех на картах есть программы лояльности, все дают вознаграждение за рекомендации, все стараются делать качественный дизайн и интерфейс.

 

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

В работе monobank произошел сбой
В работе monobank произошел сбой
Monobank запустил услугу эквайринга
Monobank запустил услугу эквайринга
Не больше 100 в месяц: ПриватБанк ввел лимиты на переводы с карты на карту
Не больше 100 в месяц: ПриватБанк ввел лимиты на переводы с карты на карту
Загрузка...
Новое видео
Як залишатися у попиті і вміти пристосовуватися до змін — Валерія Заболотна

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Forbes: Украина при Зеленском — это коррупционная Саудовская Аравия

  3. На создание института по изучению искусственного мяса выделили $10 млн

  4. В столице неизвестные обстреляли маршрутку: ранен водитель

  5. Переход Херсона в "красную" зону спровоцировал бум вакцинации в городе (ВИДЕО)

Ивент
На HR Wisdom Summit 20 топових HRD поділилися трендами, що скоро змінять ринок праці
На HR Wisdom Summit 20 топових HRD поділилися трендами, що скоро змінять ринок праці
29 вересня у DTEK Academy відбулася головна подія року HR-спільноти України — HR Wisdom Summit, організована бізнес/медіа бюро еkonomika+, діловим онлайн-медіа delo.ua та журналом "ТОП-100. Рейтинги найбільших".
Загрузка...