Monobank закрывает все карты в польских злотых

С 13 декабря 2021 года Monobank закрывает все карты в злотых, а остатки по ним будут автоматически переведены на кредитные карты по текущему курсу.

Как сообщили в финучреждении, с этого момента карты станут неактивные для пользования.

"Можно не ждать 13 декабря, а уже сейчас перевести все деньги с карты в злотых на любую другую вашу гривневую карту", — говорится в рассылке Monobank.

Стоит отметить, что 30 сентября в работе Monobank произошел сбой — у клиентов возникли трудности при переводе денег.

Ранее сообщалось, что компания Fintech Band запустила услугу эквайринга для своего необанка Monobank.

Таким образом, новый продукт станет конкурентом для LiqPay, WayForPay, Fondy и других систем на рынке.

Напомним, что соучредитель Монобанка Олег Гороховский сообщил, что в Украине в ближайшее время готовятся к выходу на финансовый рынок еще минимум три проекта интернет-банков, похожих на monobank.

По его словам, каждый новый игрок теперь открывает карты клиентам без прихода в отделение банка, у всех на картах есть программы лояльности, все дают вознаграждение за рекомендации, все стараются делать качественный дизайн и интерфейс.