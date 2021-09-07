"Эквайринг здорового человека". Monobank купил сервис Expirenza

Об этом сообщил сооснователь monobank Олег Гороховский у себя в Telegram. Сумма сделки не разглашается.

Expirenza.com — платформа для работы с отзывами посетителей, основанная в 2019 году Александром Гудковым и Михаилом Селецким. Сегодня она насчитывает больше 2000 клиентов: рестораны, частные клиники, салоны красоты и другие. Среди пользователей Expirenza: Kyiv Food Market, Milkbar, Mimosa Brooklyn Plaza, Vodafone, "Добробут", "Тайский и Китайский привет", "Черноморка", SPORTLIFE и многие другие. В компании работает 11 человек.

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Планируется, что сервис объединит в себе оплату в ресторанах от monobank с сервисами expirenza.

"Мы сделаем единый QR-код для ресторанов — отзывы, меню, оплата и чаевые. Новое название сервиса "Expirenza by mono", — сообщает Гороховский.

Новые функции для приема платежей, оплата заказа по QR-коду и другие возможности будут доступны заведениям Украины уже в сентябре-октябре и будут работать с любыми банковскими картами.

Напомним, ранее руководство украинского интернет-банка monobank заявило о готовности запустить платежную карту с расчетом в биткоинах.

Также, по его словам, в банке работают над электронной sim-картой e-sim. "Глубокая интеграция с мобильным оператором. Все будет просто и красиво. Статус: заканчивается разработка. Ориентировочное время релиза: август (2021 года)", — отметил он.

Тогда же Гороховский анонсировал появление в скором времени "эквайринга здорового человека". "Прекрасный, удобный, дружелюбный и очень простой эквайринг без железяк и геморроя. Статус: активная разработка. Ориентировочное время релиза: июль-август", — анонсировал Гороховский.

Он также добавил, что в банке готовят новую возможность по покупке акций.





