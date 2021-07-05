Monobank готов запустить платежную карту с расчетом в биткойнах

Руководство украинского интернет-банка monobank заявило о готовности запустить платежную карту с расчетом в биткойнах.

Об этом сообщил сооснователь финучреждения Олег Гороховский в соцсетях.

В частности, он анонсировал те проекты, над которыми сейчас активно работают в банке.

"Интеграция с криптобиржей. Карта в биткойнах и возможность просто, удобно и прозрачно покупать и продавать биток. Разработка завершена, ждем согласования НБУ. Ориентировочное время релиза: июль (2021 года)", — написал Гороховский.

Также, по его словам, в банке работают над электронной sim-картой e-sim.

"Глубокая интеграция с мобильным оператором. Все будет просто и красиво. Статус: заканчивается разработка. Ориентировочное время релиза: август (2021 года)", — отметил он.

Еще одной новинкой monobank в скором времени должен стать "эквайринг здорового человека".

"Прекрасный, удобный дружелюбный и очень простой эквайринг без железяк и геморроя. Статус: активная разработка. Ориентировочное время релиза: июль-август", — анонсировал Гороховский.

Он также добавил, что в банке готовят новую возможность по покупке акций.

"Глубокая интеграция с ведущей американской площадкой по торговле ценными бумагами. Статус: активная разработка. Ориентировочное время релиза: осень 2021", — резюмировал топ-менеджер.

Ранее Олег Гороховский заявил, что сейчас есть смысл покупать криптовалюту.

Как сообщалось, украинский интернет-банк monobank приостановил оформление кредитов наличными деньгами, а также ограничил переводы в рассрочку без предупреждения клиентов.