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Банки 60 минут назад

В monobank отреагировали на снижение комиссий по картам: "Серьезно пересмотрим кешбэки"

Выгоду от решения НБУ получат крупные ритейлеры, считают в банке

Олег Гороховский. Фото: Delo.ua Олег Гороховский. Фото: Delo.ua
Олег Гороховский. Фото: Delo.ua

Один из основателей monobank Олег Гороховский заявил, что снижение комиссий, выплачиваемых финучреждениям-эмитентам платежных карт (интерчейндж), разрушает их маркетинговую стратегию и заставит банк сократить кешбэки.

Об этом банкир написал в своем телеграм-канале.

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"История с регулированием эквайринга закончилась согласием платежных систем снизить за два года на 40% возмещение эмитентам карт (интерчейндж). В принципе, это своего рода компромисс, так как на кону стоял вопрос снижения ставки более чем в три раза, а это могло привести к полному коллапсу платежного бизнеса в стране. Первое снижение на 20% произойдет уже 1 июля этого года, и, конечно же, это моментально скажется на клиентах-владельцах карт. Мы, например, будем вынуждены с 1.07 серьезно изменить наши кешбэки", — сообщил Гороховский.

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Гороховский уточнил, что подробнее о грядущих изменениях monobank сообщит в июне этого года. Сооснователь monobank также съязвил в адрес крупного ритейла, который, по его мнению, боролся за снижение комиссий по банковским картам и является бенефициаром этого решения.

"Поздравляю крупных торговцев с победой и желаю больше лояльных, постоянных клиентов. Надеюсь, экономия, полученная от снижения ставок эквайринга, поможет крупному бизнесу больше средств направлять на стимулирование покупателей", — написал банкир.

Напомним, в начале 2021 года вокруг комиссий, которые получают банки-эмитенты платежных карт (эквайринг и интерчейндж), разгорелась острая дискуссия. В ноябре 2020 года в Раду был подан законопроект № 4364 о регулировании платежных систем, и после принятия его в первом чтении в феврале началась широкая дискуссия.

Со стороны ритейлеров выступил основатель крупнейшего украинского интернет-магазина и маркетплейса Rozetka Вячеслав Чечеткин. Он настаивает, что высокие украинские комиссии ложатся тяжелым бременем на торговлю, которая работает на конкурентном рынке с небольшой маржой.

В свою очередь именно Олег Гороховский в публичной сфере стал отстаивать позицию банкиров. Он утверждает, что именно благодаря текущему уровню комиссий финучреждения смогли широко продвинуть безналичные платежи, удерживать на низком уровне абонентскую плату за использование платежных терминалов в торговых сетях, массово эмитировать бесплатные платежные карты и выплачивать потребителям кешбэки, стимулируя таким образом использование оплаты по безналичному расчету.

Размер комиссий стал также предметом расследования АМКУ, после чего крупнейшие банки заявили о готовности снизить их уровень.

Впоследствии НБУ и две глобальные платежные системы — Visa и Mastercard — подписали меморандум, по которому обязались постепенно снизить уровень комиссий, и обратились в АМКУ за получением разрешения на это. Заметим, что сам Нацбанк в этом споре занимал позицию банков и призывал законодателей не вмешиваться в регулирование комиссий. 

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