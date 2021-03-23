НБУ раскритиковал готовящиеся в Раде ограничения ставки межбанковской комиссии

Национальный банк Украины опубликовал официальное заявление с критикой законопроекта №4364, которым депутаты, в частности, хотят установить предельный размер межбанковской комиссии.

По мнению регулятора, это может навредить потребителям и заставит банки сворачивать программы лояльности, говорится в заявлении на сайте НБУ.

В Нацбанке уверены, что размер ставки интерчейндж (межбанковской комиссии) должен регулироваться исключительно рыночными методами. В то же время, ко второму чтению в законопроект хотят внести изменения, которыми устанавливается предельное значение этой ставки.

Заявление является, как отмечают в НБУ, совместным между регулятором и председателем подкомитета по вопросам функционирования платежных и информационных систем налогового комитета Рады Ольги Василевской-Смаглюк.

Следовательно, авторы подчеркивают необходимость сохранения исключительно рыночных подходов к регулированию комиссии интерчейндж.

"Ведь это дает возможность финансовой индустрии обеспечивать дальнейший рост безналичных платежей, сокращение доли теневой экономики и рост поступлений в государственный бюджет в результате цифровизации платежей", — говорится в сообщении.

Читайте также: НБУ меняет индекс стоимости денег на межбанковском рынке

Хотя разработчики законопроекта утверждают, что такие изменения будут способствовать гармонизации украинского законодательства с европейским и приведет к уменьшению цен на товары и услуги, в НБУ говорят о негативных последствиях.

В частности, в заявлении поясняется, что результаты регулирования интерчейндж в ЕС в 2015 году привели к росту стоимости обслуживания банковских счетов, исключительно платного обслуживания карт, меньшего их количества.

Также увеличилась стоимость овердрафтов и получения кредитных денег, выросла стоимость трансграничных операций (за пределами страны банка-эмитента) и сократились программы лояльности (кэшбек и прочие).

Неутешительные результаты были получены и в других странах, которые попытались ограничивать ставку нерыночными способами, в частности, в США и Австралии.

Читайте также: НБУ решил снизить кредитные риски для банков

В НБУ считают, что регулирование ставки в Украине может привести к остановке развития и, вероятно, свертыванию pos-терминальной сети, увеличению стоимости обслуживания банковских счетов и карт для граждан и свертыванию программ лояльности (кэшбек, кредитные лимиты, льготный кредитный период на карте).

В то же время, говорится в заявлении, необходимо "эволюционное и гармоничное снижение комиссии банками и платежными системами".

Ранее сообщалось, что компании Visa Inc и Mastercard Inc планируют в 2020 году повысить комиссии на многие операции с платежными картами.